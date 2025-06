Berto González 11 JUN 2025 - 08:00h.

Hace un año, Patricia Steisy y Pablo Piso protagonizaron una fuerte crisis de pareja de forma pública que puso su relación en jaque después de las acusaciones de ambos

Patricia Steisy habla del delicado momento anímico que vive tras romper con Pablo Pisa: "Esto duele"

Compartir







Patricia Steisy y Pablo Pisa atraviesan uno de los momentos más amargos de sus vidas. Después de que la pareja anunciase su ruptura sentimental a través de un comunicado en sus redes sociales, Pablo Pisa ha decidido abandonar el hogar familiar, 'Villa Garbanza', y mudarse a una nueva vivienda donde comenzar una nueva etapa de su vida desde cero. Sin embargo, su ruptura no ha sido motivo de sorpresa para muchos de sus seguidores ya que hace justo un año, la pareja protagonizó una importante crisis donde mostraron sus inseguridades, reproches y diferencias de forma pública. Una crisis que hizo que Pablo Pisa también abandonase el hogar familiar durante tres días.

Así fue la anterior crisis de pareja entre Patricia Steisy y Pablo Pisa

Esta primera crisis de pareja puso en la cuerda floja la relación sentimental entre Patricia Steisy y Pablo Pisa. La influencer de Granada habló públicamente sobre el papel que estaba ejerciendo Pablo Pisa como padre primerizo de su hija en común, la pequeña Athenea, y según él, lo dejó de "mal padre" en repetidas ocasiones. Sin pensarlo dos veces, decidió defenderse a través de unas historias de Instagram donde brotó duramente contra la madre de su hija, mostrando su monumental cabreo tras las palabras de Patricia Steisy.

"Jamás he entrado en nada, pero es que ya no aguanto más. Estoy hasta las pelotas de callarme y de tener que estar aguantando a cada subnormal que me dice que tengo a Patricia "abandonada" y que soy "un vago". Y que me dedico a "limpiar tonterías que no corren prisa". No puedo más. Todo lo que hago en el día no vale de nada, ¿verdad? Si tan mal padre soy, si tan abandonada te tengo, que solo estoy en la obra…Estos contratos no valen de nada, ¿verdad?", fueron las palabras de Pablo Pisa en su defensa ante su pareja antes de abandonar su hogar familiar.

Tras la disputa, Pablo Pisa abandonó 'Villa Garbanza', la casa que ambos se han construido desde cero para vivir junto a su hija Athenea, y se trasladó a la casa de sus padres junto a sus mascotas durante tres días. Un "ataque" que comenzó después de que Pablo Pisa decidiera salir a jugar al pádel y ella se quedara en casa con la niña, una acusación de la que también se defendió: "No me considero mal padre. Esta mañana he estado dos horas fuera de casa porque he ido a jugar al pádel y después he invitado a mi cuñado a desayunar. Son dos horas que me he ido en toda la semana porque llevaba sin jugar desde la semana pasada. Creo que es sano en la paternidad hacer deporte y salir de casa".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, Pablo Pisa hizo alusión a su condición de salud y a la relación que mantiene con la hermana de Steisy, a quien también metió en medio de la trifulca. "Estoy medicado, estoy en un psiquiatra y tengo ansiedad como para encima tener que aguantar estas tonterías. Si tienes calor, te pongo el aire. Y a tu hermana, también. Llama tu hermana, dice que en el hospital público ha pasado no se qué y le pago el seguro médico de su hijo, que lo pago yo todos los meses. Y el aire acondicionado de su madre también salió de mí. Vivo por y para ellos... Estoy harto. Y no se me respeta, como si yo fuese un imbécil", compartió Pablo Pisa en sus redes sociales.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras esto y con su relación pendiendo de un hilo, Patricia Steisy emitió un nuevo comunicado como respuesta al monumental enfado de Pablo Pisa donde se dio cuenta de sus errores y decidió pedir perdón públicamente. "Estaba equivocada en todo si esto me lleva a perder a mi pareja. No sé qué puedo hacer. Lo siento. Me voy de aquí porque no tengo fuerzas. Esto es lo peor que me ha pasado y no sé cómo arreglarlo. Pablo ha dado todo por mí y por mi familia. Se desvive y lo resuelve todo. Me ha acompañado en todo durante el embarazo, el parto y siempre. Le da la mejor educación a nuestros perritos y cuida a su hija como un buen padre. Lleva todo el peso de las cuentas, el trabajo y todo. Siempre está muy presente", aclaro la influencer en sus redes sociales.

La pareja consiguió reconciliarse después de protagonizar durante más de quince días esta crisis de pareja de forma pública. A pesar de la reconciliación, demostraron que entre ellos no es oro todo lo que reluce, que tienen serios problemas de complicidad y que sus diferencias cada vez son mayores tras hacer frente a la paternidad de Athenea. Justo un año después, parece que esa primera crisis ha vaticinado el futuro de la pareja la cual hoy en día ha roto definitivamente. Ambos, han decidido tomar caminos separados e, incluso, Pablo Pisa ya ha encontrado una nueva vivienda donde comenzar desde cero.