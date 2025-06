Marta Peñate acude al hospital para valorar si someterse a un legrado tras su aborto

Ana Carrillo 17 JUN 2025 - 14:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido en redes para pedir consejo a sus seguidoras porque baraja hacerse un legrado

Marta Peñate habla del motivo por el que ha perdido el bebé: "Podría ser una anomalía cromosómica"

Hace una semana y media, Marta Peñate le daba a sus seguidores la peor noticia: había sufrido un aborto espontáneo y había perdido al bebé que esperaba junto a Tony Spina. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' se mostraba devastada y, tras acudir a '¡De viernes!' para comunicar que no iba a volver a contar si intentaba de nuevo quedarse embarazada, se marchaba a su tierra, Gran Canaria, para vivir unos días de desconexión junto a su prometido.

Tras regresar de su isla, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' no había reaparecido en Instagram, pero ante las incesantes preguntas de sus seguidores, ha decidido compartir una story en la que les cuenta que tiene la voz tomada y un poco de congestión porque enfermó en sus vacaciones: "Me he ido de vacaciones y me he puesto la mala, la mala suerte me persigue y siempre me pilla porque no soy rápida".

También les ha explicado que grababa el story desde el coche porque iba a poner rumbo al hospital para valorar junto al equipo médico si sería pertinente que se sometiera a un legrado - procedimiento por el que se extrae el tejido del interior del útero para eliminar los restos de un aborto natural o inducido - o si sería mejor que tomase pastillas abortivas para expulsar el embrión, que no ha abandonado su cuerpo "de forma natural". Como tiene dudas acerca de cuál es la mejor opción, le ha pedido consejo a sus seguidoras, revelando que "una de las cosas" por las que se "alegra" de haber compartido su proceso es por pedirles ahora ayuda.

"Yo estaba segura de que quería hacerme un legrado, pero el problema es que no sé si tomarme las pastillas abortivas a pesar de que me habéis dicho muchas que es como un parto porque sé que el legrado puede tener alguna consecuencia, que es difícil, pero como ya veis que soy el bajo porcentaje de todo, pues no sé... Las mujeres que habéis pasado por esto, ¿qué me recomendáis?", ha sido la explicación que ha dado la canaria sobre por qué pedía ayuda.

"Ahora mismo no sé que hacer y me han dicho que muchas veces te tomas las pastillas y no se expulsa completamente y luego tienes que hacerte un legrado, pero el legrado puede tener alguna consecuencia... Estoy con la cabeza que me va a explotar", ha añadido Marta Peñate, que se ha desahogado con sus seguidoras y les ha dejado una cajita para que voten la opción que crean que puede ser la mejor para acabar con este proceso.