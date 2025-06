Celia Molina 19 JUN 2025 - 11:51h.

El animalista ha hablado tras la sentencia que le obliga a pagar alrededor de 800 euros por posesión ilegal de animales en Tailandia

Frank Cuesta reconoce que grabó el vídeo de sus confesiones bajo presión: "Estaba guionizado y me lo dieron en abril"

Tras una alta expectación por la sentencia que iba a recibir por parte de la justicia tailandesa, este miércoles 18 de junio se dio a conocer la condena impuesta al controvertido Frank Cuesta por la posesión ilegal de animales en su santuario. El Tribunal Provincial de Kanchanaburi (al oeste de Tailandia) le obliga a pagar una multa de 29.000 baths (unos 800 euros), sin contemplar la entrada en prisión del animalista. Ante tan "buena noticia" el propio Frank Cuesta ha hecho un vídeo explicativo en el que confiesa que no esperaba una "decisión tan favorable" por parte del juez, para quien sólo ha tenido buenas palabras":

"Llegué muy asustado al juzgado porque no sabía lo que iba a pasar, pero el juez ha sido muy elegante y me ha dicho que estuviera tranquilo porque no soy ningún criminal. Así que ésta ha sido la condena que me ha impuesto y que quería contaros yo en persona: no ha habido pena de cárcel, sino que tengo que pagar 29.000 baths, que son unos 800 euros. Ha sido un momento muy liberador, porque llevamos meses con una gran ansiedad y la verdad es que no me esperaba que fuera una sentencia tan favorable", ha dicho Frank en su extenso vídeo de Youtube.

"Me han devuelto el pasaporte y la visa"

Igualmente, tal y como la ha exigido la justicia, ha asegurado que ya tiene "todos los papeles en regla" y que no haberlos tenido hasta ahora ha sido una "gran equivocación": "Ha sido una cagada pero ya lo tenemos todo en regla. El juez me ha dicho que no quiere volver a verme allí (en el juzgado) y que es necesario que tenga todos los permisos. También me ha dicho que tenía muy buenas referencias sobre mí y del estado en el que encontraron a los animales cuando hicieron el registro en el santuario. Así que todo ha quedado en un susto y ya puedo seguir con mi vida".

Además de esta asumible condena, Frank Cuesta también ha recuperado su pasaporte y se han arreglado los problemas con su vida, por lo que ya puede salir de Tailandia si así lo desea. Su intención es, por el contrario, quedarse exactamente donde está, continuando con su proyecto en torno a los animales. En el vídeo no solo ha retirado el cuerpo sin vida de un ejemplar que había sido atropellado y abandonado a su suerte en la carretera, sino que también ha explicado los próximos trabajos que tiene que llevar a cabo en su santuario, como llevar al veterinario a una "suricata que está enfermita".

Para él, se cierra uno de los complicados capítulos que ha vivido durante los últimos meses, incluido aquel polémico vídeo "guionizado" en el que, bajo amenazas, tuvo que decir hasta que no era verdad que padeciera cáncer. Frank Cuesta continúa tratándose de leucemia y, si bien su detención le causó serios problemas para acceder a su medicación, su tratamiento sigue en regla.