Socialité 22 JUN 2025 - 13:54h.

Duras declaraciones de un exfamiliar de Anita Williams: "Es una desagradecida, nos ha hecho la vida imposible"

Anita Williams relata su paso por la cárcel: desde el motivo de su llegada a prisión hasta su relación con las presas

Anita Williams ha concedido una dura entrevista en '¡De viernes!' en la que ha revelado su oscuro pasado, un pasado relacionado con las drogas, la cárcel e incluso su estancia en un centro psiquiátrico. Pero la exparticipante de 'Supervivientes 2025' y 'La isla de las tentaciones' no habría contado toda la verdad, a raíz de lo que destapa un exfamiliar de ella. Se trata de alguien que formó parte de su familia política en el pasado y que decide hablar sobre la cara B de la expareja de Montoya.

¿Contó Anita toda la verdad durante su comentada entrevista en '¡De viernes!'? Una de las personas que mejor la conoce concede unas declaraciones exclusivas a 'Socialité' y, según esta personas, Anita "no es la mujer que todos conocemos". Describe a Anita como una mujer "agresiva y manipuladora que nos ha tenido engañados durante todo este tiempo". Este sería el titular de sus polémicas palabras, pero mejor vamos a escuchar detenidamente qué tiene que decir este exfamiliar.

Las duras palabras de un exfamiliar de Anita Williams

"Está todo en manos de nuestros abogados. Anita culpa a sus ex de sus malos hábitos en el pasado y es al revés. La hemos ayudado siempre, es una desagradecida. No nos separamos de ella durante su enfermedad. En nuestra casa, era una hija más". Con estas incendiarias declaraciones, este exfamiliar de Anita estaría dando la vuelta a la tortilla para poner directamente en el punto de mira a la ex de Montoya. Pero hay más:

"Anita debería cuidar a su ex. Está en prisión y le ha dado lo más grande que tiene en su vida, en vez de bloquearnos y hacernos la vida imposible. Si quiere, hablamos de cuando quería ir a 'La isla de las tentaciones' con él. Luego fue con Montoya, le vale cualquiera. Por fama, hace lo que sea", añade este confidente del programa. Además, no duda en destapar cómo se habría comportado Anita en el pasado, según sus palabras.

"Hemos convivido con Anita y hemos visto lo tóxica que es. Ahora todo el mundo la venera, pero no sabéis la vergüenza ajena que nos ha dado ver lo que hizo en 'La isla de las tentaciones'... pero no nos extraña. Ella nos intentaba convencer de que era bruja", continúa relatando este exfamiliar político que no duda en lanzar estos dardos contra la exsuperviviente. Y es que parece que la polémica sigue persiguiendo a la expareja de Montoya.

Anita y este chico habrían mantenido una relación de unos dos años ("que se nos hicieron eternos") y terminó dos semanas después de que ella diera a luz: "Lo dejaron porque ella decía que él le había puesto los cuernos". "Anita miente. Estamos desesperados por el vínculo que tenemos con ella. En mentirosa y superficial y si sus mentiras le están haciendo ganar dinero... pues ahí lo está demostrando", sentencia este exfamiliar.