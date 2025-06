Inés Gutiérrez 25 JUN 2025 - 20:40h.

MadridPablo Alborán no suele hablar de su vida personal, pero no puede ocultar el cariño y el amor que siente por su familia cada vez que habla de ellos, sobre todo de sus hermanos mayores, con los que tiene una gran relación. Junto a su hermano Salvador trabaja en ocasiones codo con codo, él es el responsable de muchas de las imágenes que acompañan los conciertos del andaluz, pero su hermana Casilda es su gran debilidad.

Casilda tenía doce años cuando nació Pablo, una diferencia de edad que, en lugar de separarles, le ha unido más, a pesar de que la mayor del clan en ocasiones tenga que ejercer de ‘madre’, sobre todo cuando la propia no está presente. De la relación que tiene con su hermana, Pablo ha hablado en alguna ocasión, mostrando lo mucho que la admira y la quiere.

Casilda estudió Filosofía, aunque no ejerce como tal porque, en realidad, profesionalmente se gana la vida como decoradora de interiores, un talento que ha mostrado en algunas de las estancias de la casa de su hermano y que han quedado a la vista en redes sociales, como muestra de su estilo personal y también del de Pablo, por lo menos en la decoración.

La relación entre ellos es estrecha desde que eran muy jóvenes, Pablo recordaba cómo su hermana había decidido renunciar a sus planes de estudiar Periodismo en Toulouse cuando fue consciente de que no quería perderse la infancia de su hermano, un favor que él no le devolvió cuando tuvo oportunidad y que le pesa, tal y como confesó durante una entrevista en el programa de Bertín Osborne. “Ella dejó pasar su oportunidad por estar conmigo, y yo no dejé pasar mi tren, yo me subí cuando a los veinte años se disparó todo”.

Una situación que no se repitió cuando el artista decidió tomarse un tiempo en su carrera para descansar y, al regresar a casa, justo su hermana se mudaba a vivir a Alicante. Ahora no era el momento de dejar toda su vida de lado por la de su hermano, pues ella comenzaba una nueva etapa junto a su pareja y sus hijas.

Precisamente su faceta como madre es otra de las cosas que Pablo alaba de su hermana, cuya hija sufrió durante su infancia la enfermedad de Perthes, una afección infantil que afecta la cadera y puede provocar dolor y cojera. La pequeña lo pasó muy mal, no fueron tiempos sencillos, pero por suerte es algo que ha podido dejar atrás. “Estuvo desde los cuatro años fatal, fue bastante duro”, contó en su momento el artista. “Al final le ha hecho tener una personalidad muy fuerte, es una niña con una capacidad y madurez enorme”.

En ocasiones, Pablo ha definido a su hermana como una “cachonda mental”, una característica que es solo una de las muchas facetas de Casilda, de quien también ha destacado su gran responsabilidad.