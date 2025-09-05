Carmen Alcayde reacciona al regreso de Montoya a la televisión

Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 00:37h.

Carmen Alcayde ha reaccionado a la reaparición de Montoya en el plató de 'Supervivientes All Stars', donde ha revelado que se sentará en '¡De viernes!'

Tras dos meses alejado de la televisión, Montoya ha regresado con mucha ilusión y ganas. Su reaparición ha sido en la gala de estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', donde se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez, que le ha dado la bienvenida a plató entre risas y que le ha hecho muchas preguntas sobre su vida en estas semanas que ha estado alejado de los focos.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha confesado que ha estado haciendo bolos y que le ha hecho muy feliz estar en contacto con sus fans. Además, ha aclarado que no tiene novia y que no recuerda la última vez que mantuvo relaciones sexuales. Pero esas no han sido sus únicas revelaciones y es que ha contado también que el viernes 5 de septiembre va a estar presente en el plató de '¡De viernes!' para hablar con más detalle de su vida en estos dos meses alejado de la televisión, desde que discutió con Anita Williams en el primer debate final de 'Supervivientes 2025'.

En las redes sociales, los fans del de Utrera han celebrado su regreso a la televisión, como también lo ha hecho su amiga íntima, Carmen Alcayde, que ha compartido en sus stories una foto de Montoya en Telecinco junto a un cariñoso mensaje. "Bienvenido, amigo", ha escrito junto al emoticono de un corazón, con el que expresa su felicidad por ver recuperado al sevillano, al que se unió mucho durante su paso por 'Supervivientes 2025'.