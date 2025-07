La actriz y guitarrista Charo Baeza llegó a Estados Unidos en los sesenta, hoy sigue acumulando seguidores en redes y llenando escenarios para escucharla

Durante tres noches seguidas en mayo pasado Charo Baeza actuó en uno de los espectaculares hoteles de Las Vegas, Nevada. Puede que a muchos su nombre les pase desapercibido, sin embargo, fue la primera murciana que alcanzó un éxito rotundo en Estados Unidos ya en los sesenta y sigue en activo. En Informativos Telecinco hemos querido conocer qué hace hoy la actriz y guitarrista española que triunfó en EE. UU. Charo Baeza.

Esta artista nacida en el pueblo de Molina de Segura, Murcia, pequeñita de tamaño (mide 1,63 de alto) pero grande en vitalidad y éxito, supo meterse al público norteamericano en el bolsillo en los años sesenta gracias a su desparpajo, a su voz y a su forma de tocar la guitarra española. Alcanzó tal fama y popularidad en Estados Unidos que también se convirtió en la primera española en aparecer en un capítulo de Los Simpson, en concreto, en el titulado El viejo y la llave.

Además, cumplir años no ha sido un impedimento para Charo Baeza porque ha ido actualizándose para seguir contando con sus fans y sumando seguidores. Es muy activa en redes sociales y casi cada día publica los espectáculos que ofrece, propone recetas de cocina y alimentos ricos y saludables, anima a hacer ejercicio o se hace eco de los consejos que a ella le funcionan para mantenerse en forma y desprender salud. En los mensajes de sus seguidores es notorio el asombro ante su vitalidad, su energía, su fuerza, su físico y su buen aspecto.

Siempre orgullosa de su procedencia, de su acento y de la mezcolanza de palabras españolas e inglesas que escoge cuando habla, Charo Baeza enseñó a los estadounidenses dónde situar a Murcia en el mundo. Incluso recibió en su casa de Beverly Hills, Los Ángeles, al diario The New York Times en 2022 para después publicar un extenso reportaje sobre ella. En los sesenta puso de moda el grito de guerra: “cuchi-cuchi” y con el paso de los años Charo está un poco saturada de aquella frase pero reconoce que esa expresión también la hizo famosa. Igualmente a veces la catalogan como “una estúpida cuchi-cuchi”, no obstante, en cada aparición y al finalizar sus espectáculos hace gala de su arte porque es “una virtuosa guitarrista de flamenco y clásica” como sigue demostrando.

El misterio de la edad de Charo Baeza

Hay un dato que siempre es todo un misterio entre muchos artistas de su época al igual que en su caso. Se trata de la edad. Tiene su lógica ya que cuando se dieron a conocer es probable que todavía fueran unos niños y no era conveniente que se supiera.

Puede ser que Charo Baeza, cuyo nombre verdadero es María Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, naciera un 15 de enero de 1951 así que ahora tiene 74 años. Ella cuenta que aprendió a tocar la guitarra durante los veranos porque se mudaba a la finca de sus abuelos donde acampaban familias de gitanos que la enseñaron. Después siguió aprendiendo en una escuela guitarra española y el baile flamenco. En 1963 formó parte del reparto de la película Nuevas amistades, lo que supuso su primera aparición en el cine, y de la cinta Ensayo general para la muerte.

Xavier Cugat se fijó en ella y quiso que formara parte de sus proyectos futuros. Este famoso músico, director de orquesta y dibujante catalán afincado en Nueva York se había divorciado por cuarta vez y estaba buscando una musa que se convirtiera en la estrella de sus espectáculos que eran de variedades. Charo le dejó asombrado cuando la conoció en un rodaje y aunque era demasiado joven consiguió que se modificaran sus documentos para que pudiera viajar con él. Xavier Cugat había triunfado en Estados Unidos con la difusión de la música cubana, afrocubana e iberoamericana y la prensa se hizo eco de que una jovencísima muchacha llamada Charo nacida en 1941 le había acompañado.

Matrimonio de conveniencia

En 1966 Xavier Cugat y Charo Baeza contrajeron matrimonio en el hotel Ceasar de Las Vegas. Ella era demasiado joven para casarse pero precisamente se había inflado su edad. También se pretendía que pudiera entrar en los casinos de Las Vegas para actuar en sus grandes escenarios, todo un reclamo para la gran afluencia de público que había y sigue habiendo. Según ha explicado más de una vez era un matrimonio de conveniencia. Establecieron su residencia entre Nueva York y Las Vegas y continuamente viajaron por Europa y América del Sur.

Cantaba, bailaba, tocaba la guitarra y hacía reír. A finales de los 60 apareció en varias películas norteamericanas y en programas de televisión y empezó a ser muy conocida. Alcanzó tanta fama en el país que en 1970 participó en el documental-concierto Elvis: That’s the Way is It, después protagonizó un anuncio de perritos calientes para Burger King y llegó a convertirse en la artista que más veces fue invitada en la serie Vacaciones en el mar. Todo lo compaginaba con sus actuaciones en casinos y salas de fiestas de Las Vegas donde llenaba los escenarios.

En 1978 Charo le pidió el divorcio a Xavier Cugat para después casarse con su representante Kjell Rasten, que era suizo. Un año antes ella había obtenido la nacionalidad estadounidense.

Famosa en EE. UU. pero no en España

Su popularidad sorprendió en España y en 1981 la Asociación de la Prensa le otorgó uno de sus Laureles por considerarla la murciana más universal, aunque el acto de entrega fue a distancia. Además, ese mismo años Charo recibió en Atlanta City (Estados Unidos) el premio a la mejor artista del año tras competir con artistas de la talla de Frank Sinatra o de Ann Margret. A su vez nació su primero y único hijo Shel Rasten.

Cuando el niño todavía era muy pequeño la artista decidió que la familia cambiara de residencia para que Shel se criara en un lugar más tranquilo y eligió Hawái. En este paraíso abrió un restaurante y siguió actuando por las noches en el Outrigger Hotel. En 2000, tras graduarse Shel los tres dejaron Hawái, regresaron a Los Ángeles y Charo retomó su actividad anterior. Tanto su espectáculo Charo in Concert que ofreció en el Riviera Hotel & Casino de Las Vegas como el disco Sexy Sexy que lanzó fueron un éxito. Además de haber sido premiada y distinguida en numerosas ocasiones a lo largo de su trayectoria profesional, el alcalde de Las Vegas también le entregó las Llaves de Oro de la Ciudad.

Casi una década después, el marido de Charo Baeza en 2019 se quitó la vida disparándose y tras el suceso ella reconoció que “estaba enfermo y había querido poner fin al sufrimiento”. Actualmente Charo sigue actuando, sobre todo en Las Vegas, y llenando los escenarios.