Steisy rompe a llorar al hablar de la posibilidad de reconciliarse con Pablo Pisa

Ana Carrillo 03 JUL 2025 - 18:47h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha pronunciado sobre la posibilidad de darse otra oportunidad con Pablo Pisa

Steisy sorprende con su cambio de look radical tras su ruptura con Pablo Pisa: "No tiene vuelta atrás"

Compartir







Después de seis años juntos y una hija en común, Pablo Pisa y Patricia Steisy anunciaron que habían roto su relación sentimental. Los dos se mostraron completamente rotos en sus respectivos perfiles de Instagram, pero trasladaron a sus seguidores su intención de seguir adelante por la pequeña Athenea, que es el motor de ambos. Un mes más tarde de ese anuncio, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha acudido a un evento en el que ha roto a llorar al ser preguntada por su ruptura.

Antes de esta reaparición pública, la andaluza ya había explicado a los compañeros de 'En todas las salsas' que estaba atravesando un momento muy duro y ahora ha ahondado en esos sentimientos en su charla con un reportero de 'Europa Press': "Estoy muy mal, fatal, es muy duro después de seis años y una hija. Esa pena y ese miedo a volver a empezar de nuevo cuando llevas seis años acompañada es muy duro. Es una ruptura muy dolorosa porque no se acaba el amor".

PUEDE INTERESARTE Villa Garbanza: la casa que construyó Pablo Pisa junto a Patricia Steisy antes de abandonarla tras su ruptura

Al hablar de ello, ha mencionado la posibilidad de reconciliarse con el padre de su hija en un futuro: "Si esto tuviese algún arreglo el día de mañana era el momento de parar, sino hubiera sido irreversible". Unas declaraciones con las que deja abierta la puerta a darse otra oportunidad, pero con las que muestra que ahora no es el momento de estar juntos y que era mejor que tomasen caminos por separado en lo sentimental, pues siempre estarán unidos por su hija.

"Para mí mi hija es lo más importante y después lo más importante es lo que más quiera mi hija, que siempre vamos a ser su padre y yo. Así que lo más importante de mi vida siempre va a ser mi hija, luego yo y luego su padre", ha comentado la influencer, resaltando que Pablo Pisa siempre va a tener un papel muy destacado en su vida por ser el padre de su hija: "Lo quiero mucho y siempre lo voy a querer".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Tengo abierta una herida muy grande y no me da vergüenza que se me salten las lágrimas por el padre de mi vida", ha continuado diciendo Steisy, que no podía contener el llanto al hablar de su situación con su exnovio, con el que no sabe qué pasará en un futuro: "No sé si nos perderemos por el camino o si en el camino nos llegaremos a encontrar de nuevo, pero lo que sí sé es que siempre tendrá mis respetos".