04 JUL 2025 - 15:57h.

La hija de Isabel Pantoja engordó casi 12 kilos y, en menos de dos semanas, ha adelgazado casi la mitad

El desgarrador relato de Isa Pantoja sobre su postparto: "No pensé que me pasaría esto"

Isa Pantoja está compartiendo a través de su perfil oficial de Instagram cómo está llevando el postparto. La hija de Isabel Pantoja reconoce que no está siendo fácil, pues está experimentando una auténtica montaña rusa de emociones. Ahora, la influencer y colaboradora de televisión, también exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado cuánto le queda por adelgazar de los 11 kilos "y pico" que engordó durante el embarazo.

La que fuera también concursante de 'GH VIP' ha creado con sus seguidores una comunidad en la que se siente segura, en plena confianza, y, sobre todo, "nada juzgada". Durante los nueve meses de embarazo, les ha ido haciendo partícipes de todo y, por eso, ahora que ya ha dado a luz, no iba a ser menos.

Aunque le está costando algo más mantener al día sus redes sociales, la prima de Anabel Pantoja está haciendo todo lo posible por mantener a su audiencia actualizada. Después de confesar que no se encuentra del todo bien a nivel anímico, la it-girl compartía la primera sesión de fotos de Cairo, la compra de su coche, su primera salida familiar para comer en un restaurante y, ahora, cómo está siendo su recuperación postparto -en lo que al físico se refiere-.

Tal y como ha contado, engordó "11 kilos y pico" durante el embarazo, de los que, en menos de dos semanas, ya ha adelgazado prácticamente la mitad. "Me quedan por adelgazar unos 5 kilos. A este paso los voy a bajar muy rápido. No sé vosotros, pero nosotros apenas estamos comiendo. Estamos que si recogiendo la casa, poniendo lavadoras... Como que se queda en un segundo plano. Y yo, cuando tengo ansiedad, lo que me da es por comer menos", ha señalado.

La dieta de Isa Pantoja tras el parto de Cairo

Eso sí, en estos días, y siguiendo los consejos de su médico, Isa Pantoja ha estado haciendo cambios en su dieta. Por ejemplo, hace apenas unas horas publicaba en sus stories de Instagram que ha optado por sustituir su ingesta de sandía diaria por el mango, que es una fuente de "vitaminas A, C y C y contiene minerales como potasio y magnesio". Y ayuda a "combatir la anemia y mejorar la absorción de hierro".

También ha estado tomando "tés desinflamatorios", hechos por ella misma, que le han ayudado a eliminar la sensación de hinchazón. "En el posparto nos sentimos muy hinchadas, así que tengo que ayudar un poco a mi cuerpo. Lleva canela, laurel y lo más top: flor de Jamaica, que ayuda a eliminar líquidos y toxinas de forma natural… ¡Adiós hinchazón!", escribe la creadora de contenido.

De todos modos, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha comentado que el lunes volverá a subirse a la báscula y que "irá actualizando" a través de su perfil oficial de Instagram sobre la evolución de su peso y esta insólita recuperación postparto.