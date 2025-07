Lorena Romera 11 JUL 2025 - 08:30h.

La finalista de 'Supervivientes' está preocupada porque los resultados de sus pruebas "han salido alterados"

La exparticipante de 'LIDLT' se sincera sobre su belonefobia: qué es, síntomas y consecuencias

Anita Williams ha actualizado su estado de salud. La catalana ha reconocido que está preocupada por los "resultados alterados" de sus pruebas médicas tras 'Supervivientes', por lo que va a someterse a un chequeo más exhaustivo para tratar de encontrar el origen de lo que le está ocurriendo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' quiere ahora priorizar su salud y someterse a todas los exámenes pertinentes.

"Tengo un estrés que no es ni medio normal", ha reconocido la creadora de contenido a través de un directo que ha hecho en sus redes sociales. Anita Williams ha reconocido que está intentando poner en orden su vida y "poner en orden sus prioridades".

Después de sincerarse sobre su salud mental y hablar del consejo de su psicóloga, que ya lo está poniendo en práctica, la influencer ha dado la última hora sobre su estado de salud tras someterse a diferentes pruebas. Durante su estancia en Honduras se habló mucho sobre su cambio físico, llegándose a poner en duda su supervivencia. Pero lo que tenía era una bacteria que le provocaba malas digestiones.

Ahora, Anita Williams está a la espera de resultados concluyentes que le ayuden a saber qué tipo de bacteria es y cómo ponerle solución. "Estoy a la espera de unos resultados de unas pruebas médicas por la bacteria que me entró en 'Supervivientes'. Es una cosa muy importante, me agobio", ha reconocido la madre de Thiago, su hijo de tres años.

Y es que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' quiere poner remedio a este problema de salud cuando antes. "Tengo el estómago que parece de papel... cualquier cosa que le meto, me duele. Yo creo que de no comer ciertos alimentos a comer un poco de todo, mi cuerpo reacciona. Tengo secuelas después de 'Supervivientes', la verdad. Tengo que hacerme chequeo médico", ha señalado.

"Los resultados han salido alterados", ha reconocido la influencer, que ya se ha sometido a unas primeras pruebas y ahora está a la espera de un nuevo examen médico. "Tengo que hacerme unas pruebas un poquito más internas y ver qué hacemos", ha puntualizado.

También por eso, la que fuera pareja de Montoya está en contacto directo con su nutricionista. "Me ha dicho que no me agobie y que coma de todo hasta que hagamos la dieta... Así que voy a comer de todo hasta que tenga las pruebas al 100% y cuando tenga los resultados veremos qué es lo que hay que rectificar", ha expresado Anita Williams, que espera "estar bien" cuanto antes. Y en esa ecuación entra el recibir los resultados definitivos de estas nuevas pruebas médicas.