Marta López ha recibido un aluvión de críticas después de confesar a sus seguidores su truco para aumentar su deseo sexual tras su reciente boda con Alejandro Huerta. La exconcursante de 'GH' acaba de contraer nupcias con el fisioterapeuta, 16 años menor que ella, y son muchos los que no entienden que necesite suplementos para activar su libido.

La colaboradora, de 51 años, dice estar "en un momento" de su vida en el que "muchas cosas están a punto de empezar". Entre otras, su vida marital con Alejandro, de 39 años. "El deseo me impulsa más que nunca, me siento fuerte y sexy, me siento mejor", dice mientras habla de un suplemento con el que asegura haber mejorado sus relaciones íntimas con el fisioterapeuta del rey emérito.

"Me da energía y equilibrio hormonal, mejora la circulación sanguínea y aumenta mi sensibilidad", asegura mientras habla de sus componentes, los cuales también hacen que aumenten "mis niveles de testosterona y me pone un poquito más hot", explica.

Marta, que asegura continuar teniendo la regla, ha decidido recurrir a suplementos para aumentar su apetito sexual, el cual suele disminuir a su edad debido a la menopausia y disminución de estrógenos. Su confesión y publicación, lejos de ser entendida como una manera de visibilizar una realidad que sufren millones de mujeres en todo el mundo, ha sido bastante criticada.

"Esta mujer piensa que tiene 20 años", "Necesitas suplementos...el joven te va a dejar KO", "Obviamente para estar con un hombre más joven necesitas aditivos. Pobre viejita...", "Pero chiquilla si estás menopaúsica, como todas las que somos cincuentonas, por mucho que te vayas casado con uno de 30", "Pero si estás menopáusica como yo jiji no tengo ganas ni de verme, menos de f*llar...", puede leerse en comentarios.

Algunos usuarios (pocos), le han animado a continuar tomándolos para poder continuar con su actividad sexual pasados los 50. "Todo eso es bueno cuando se está con la menopausia, haces bien en tomarlo", le escribe una seguidora.

No solo en relación a su edad ha recibido comentarios negativos. Los filtros que utiliza en el vídeo, el camisón o picardías que luce y su manera de vocalizar también han sido duramente criticados. "Pues hija hablando parece que estás medio dormida y sin energía, mira a ver si de verdad te hace efecto eso", "Por qué hablas a sí" o "qué te has tomado", "A ver si alguna vez te da por salir al natural, que con tantos filtros que te pones no se te reconoce bonita", son solo algunas de las críticas que ha recibido en este aspecto.