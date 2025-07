Además de estrenar 'Raices', Gloria Estefan está trabajando en un musical junto a su hija Emily que lleva al escenario una historia real de superación de los más desfavorecidos

Gloria Estefan está de estreno con su nuevo álbum Raíces que incluye 13 canciones inéditas casi todas ellas en español. La presentación fue el 29 de mayo pasado y hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo y bailarlo suelto y pegadito en varias ocasiones. En Informativos Telecinco aprovechamos la oportunidad para comprobar la evolución de Gloria Estefan: de reina de la música latina en los 80 a empresaria y activista. Hay que recordar que ostenta el récord de ventas de la historia como cantante latina con 130 millones de discos vendidos, tras 12 álbumes, con Raíces serían 13, cuatro discos recopilatorios como solista y siete premios Grammy.

El nuevo disco de Gloria, un regreso a sus raíces

Con este último trabajo a sus 67 años, Gloria Estefan, cuyo nombre real es Gloria María Milagrosa Fajardo García, ha querido ensalzar su idioma, su “profunda conexión con la herencia musical y cultural” recibida desde niña como cubana de nacimiento. También le canta a los deseos de libertad de su isla y al amor. El conjunto está grabado con instrumentos en directo que es lo más característico de la salsa, el género que emplea la cantante como hilo conductor. En definitiva, este nuevo álbum, compuesto en su mayoría por su marido Emilio Estefan con el que se casó en 1978, es un regreso a los orígenes de la cantante y un homenaje a sus raíces, de ahí el nombre con el que lo han bautizado.

A pesar de haber dejado Cuba con su familia siendo muy pequeñita, Gloria Estefan se siente totalmente unida a su isla. Sus padres se establecieron en Estados Unidos y ella estudió psicología en la Universidad de Miami, pero le convenció más seguir buscando sus orígenes. De este modo se sumó a un grupo de música cubana que después se transformó en The Miami Sound Machine, la banda del que más tarde se convertiría en su marido Emilio Estefan. La pareja contrajo matrimonio en 1978, cuando Gloria tenía 21 años. Primero llegó al mundo su hijo Nayib (1980), dedicado a la interpretación, y mucho más tarde Emily (1994), que también es cantante.

Antes de la boda, el grupo que había formado la pareja junto a otros músicos lanzó su primer disco bajo el título Renacer (1983) con un sencillo que ya alcanzó un éxito enorme que incluso le valió a Gloria su propia Estrella en el Paseo de la Fama en el número 7021 de Hollywood Blvd. Más adelante llegó el álbum Primitive Love (1985) cuya carta de presentación fue la canción Conga, que lanzó a Gloria Estefan al estrellato. A continuación llegaron nuevos temas del grupo The Miami Sound Machine que también arrasaron como Can’t Stay Away From You, Suave y Hot Summer Nights. Es más, al año siguiente se hicieron con tres galardones en los Billboard Music Awards de 1986.

Gloria debuta en solitario

El grupo llevaba más de diez años tocando y Gloria Estefan decidió lanzarse en solitario. En 1989 debutó con su primer single Cuts Both Ways del disco del mismo nombre. También se incluyeron nuevas canciones que enseguida se escucharon en medio mundo como Si voy a perderte, Get on Your Feet y Oye mi canto.

Sin embargo, un accidente que sufrió el 20 de marzo de 1990 el autobús en el que ella viajaba por Pensilvania junto a su familia y su banda casi le cuesta la vida. La recuperación de la cantante fue larguísima por las graves lesiones que sufrió en la columna vertebral. Tras reponerse volvió a la música y llegó su segundo disco Into the Light (1991), al que siguieron otros igual de importantes: Mi tierra (1993), su primer disco solo en español, Abriendo puertas (1995), Destiny (1996), Gloria! (1998), Con alma caribeña (2000). Un tiempo después anunció que se retiraba de los escenarios, sin embargo, volvió si cabe con más fuerza todavía con nuevos discos como Miss Little Habana (2011) o The Standards (2023).

Gloria Estefan también tuvo tiempo de compaginar su éxito con la producción del musical On Your Feet! junto a su marido Emilio Estefan sobre la vida de la pareja. Este proyecto empresarial se estrenó en Broadway en junio de 2015 y Josh Segarra y Ana Villafañe dieron vida al matrimonio sobre el escenario. Ese mismo año el presidente de Estados Unidos Barack Obama concedió a Gloria y a Emilio la Medalla Presidencial de la Libertad y en 2017 Gloria fue galardonada con el Premio Kennedy en el Kennedy Center, en Washington D.C.

Los proyectos más comprometidos de Gloria Estefan

Recientemente, la cantante y su hija Emily han presentado Basura, el proyecto en el que están volcadas cuyo estreno está previsto para el 30 de mayo de 2026 en Atlanta, Estados Unidos. Se trata de un musical para el que han escrito las canciones y que cuenta la historia real de la Orquesta de Cateura, un basurero de Paraguay en el que fabrican instrumentos con la basura que encuentran para después tocarlos en directo. Esto solo es una muestra de la inquietud de Gloria Estefan por los más desfavorecidos, quienes con ayuda e ideas tan brillantes pueden superar situaciones terribles.

Otro ejemplo del activismo de la artista es su firme apoyo a campañas e iniciativas en contra de la violencia de género. En octubre de 2024, Gloria, junto a la filántropa Paulina Chávez, se unió a Esperanza United y NNEDV (Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica) para promover la Línea informativa de WomensLaw que proporciona servicios legales gratuitos a las mujeres afectadas en Estados Unidos y participó en la campaña publicitaria.

En octubre de 2021, la prensa estadounidense de hizo eco de que en un programa emitido por redes sociales Gloria Estefan reveló que había sufrido abusos sexuales a los 9 años de edad. El agresor fue el profesor de música de la escuela a la que acudía viviendo en Miami y que además era un familiar lejano. Ella recordó cómo la amenazó con hacerle daño a su madre si contaba lo sucedido, porque además en ese momento el padre de la cantante estaba en Vietnam. Al final, le explicó a su madre que el profesor había abusado de ella pero las autoridades les recomendaron no denunciarle porque sería más traumático. Es probable que este sea el motivo por el que Gloria se involucra tanto en las causas relacionadas contra la violencia de género y en que las víctimas sean ayudadas, bien aconsejadas y protegidas.