Jennifer Lopez ha puesto a España patas arriba. La artista neoyorquina ha confirmado su presencia en siete ciudades del país como parte de su gira internacional 'Up All Night' , que comenzará el próximo 8 de julio en Pontevedra. Será el pistoletazo de salida de un recorrido que incluye Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife.

El primer concierto tendrá lugar en el Parque de Tafisa de Pontevedra , un recinto que se estrenará como escenario para artistas internacionales gracias a la colaboración entre la promotora Last Tour y la empresa gallega PlayPlan. Esta alianza ha aprovechado la infraestructura del festival Bigsound, optimizando recursos y logística para acoger a miles de seguidores.

Sin embargo, el producto más exclusivo es el ' Meet & Greet ' con Jennifer Lopez, valorado en 1.700 euros y que no incluye entrada . Esta experiencia incluye un momento personal con la artista, así como una foto profesional por la que, de forma independiente, también se puede pagar 1.200 euros.

La pasión por Jennifer Lopez no ha evitado que muchos fans expresen su malestar en redes sociales . Las tarifas, sumadas a los gastos de gestión y los fallos técnicos, han desatado un aluvión de críticas. Algunos usuarios lamentan haber pasado hasta 40 minutos en cola virtual sin éxito, mientras otros denuncian la ' elitización ' del acceso a conciertos por el elevado coste de las experiencias VIP.

Aun con la polémica, 'Up All Night' promete ser una de las giras más espectaculares del verano en España. Jennifer Lopez regresa con fuerza a los escenarios europeos tras años de ausencia, y lo hace apostando por un show de alto nivel, coreografías milimétricas y un despliegue visual de primer orden. Con más de tres décadas de carrera, hits globales y una legión de fans intergeneracionales, la gira de JLo no solo es un acontecimiento musical: es un fenómeno cultural. España ya está lista para bailarle al ritmo de la diva del Bronx.