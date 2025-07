Carlos Otero 19 JUL 2025 - 09:00h.

La hermana y la madre de la fallecida novia de José Fernando Ortega han acudido a 'De Viernes' para desenmascarar a Gloria Camila

Diez años de amor, paternidad y desencuentros: cronología de la historia de Michu y José Fernando

La madre y la hermana de Michu, Inma Gamaza y Tamara Rodríguez, que fallecía repentinamente la pasada semana, visitan esta noche el plató de 'De Viernes' para defender su verdad y atacar a la familia de Ortega Cano. Se trata de una relación llena de tiranteces que vienen desde hace más de una década y que tras la muerte de la ex novia de José Fernando parecen haberse recrudecido. Revisamos las claves de su mala relación, su intrahistoria.

Michu no siempre fue querida por los Ortega

Los encontronazos entre los Rodríguez Gamaza, la familia de Michu, y los Ortega Cano vienen de lejos. Cuando Michu comenzó a salir con José Fernando no fue bien recibida por parte Gloria Camila y el entorno del torero, que consideraban que la fallecida solo se acercaba al hijo de Rocío Jurado con la intención de hacerse famosa.

En 2016, antes del nacimiento de la hija de Michu y José Fernando, Gloria Camila afirmó en televisión que "lo único que quiere es volver a salir y hablar y pasearse por los platós". Por su parte, Michu acusaba a su cuñada de "clasista". Los enfrentamientos fueron una constante e incluso hace menos de un año los ataques eran públicos a través de las redes.

"Tú eres una falsa. Y lo digo aquí y en Lima. Todo lo que sabes es por mi", comenzó diciendo la ex del hijo de Ortega Cano en una serie de 'stories'. "Traicioneros. ¡Yo por la prensa! He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa relación", aseguraba. "Si os digo traicioneros no es por una infidelidad. Hay más cosas. Soy madre. Falsa", finalizaba en su alegato.

Problemas legales entre familias

Según la hermana de Michu, Tamara, en vida de su hermana Gloria y José Fernando habrían amenazado a Michu con "echarle un abogado", lo que generó gran malestar en su entorno familiar. Recientemente, Tamara contó en Tardear que los dos hermanos "se ensañaron bien con mi hermana", refiriéndose a tratos duros y actitudes que, según ella, humillaban a Michu. En este sentido Tamara dice que la joven fallecida no las hizo públicas en vida por respeto y para mantener el vínculo con la familia Ortega por el bien de su hija, Rocío.

La incapacidad de José Fernando

La guerra familiar cuenta con un elemento clave: la situación psicológica de José Fernando Ortega. El padre de la pequeña, que en situaciones normales debería obtener la custodia y la patria potestad, se encuentra incapacitado. Según contó la propia Gloria Camila en 'De Viernes', "tiene una discapacidad diagnosticada, una enfermedad desde pequeño que es el trastorno de la personalidad". Esta situación tan peculiar enrarece la situación y tensa la visión de ambas familias sobre el legado de Michu.

La custodia de Rocío, la hija de Michu y José Fernando

Inma Gamaza, la madre de Michu, insiste que, tras el fallecimiento de su hija, la pequeña Rocío debe quedarse con ella en Arcos de la Frontera (Cádiz) porque ha sido la figura principal en la vida de la niña y allí cuenta con un entorno estable.

Sin embargo, José Ortega Cano y Gloria Camila han iniciado trámites legales para solicitar la custodia de Rocío. La familia Ortega asegura que no busca conflicto, sino el mejor escenario para la niña, respaldados por la supuesta voluntad de Michu que habría dejado por escrito que si a ella le pasaba algo quería que fuese la familia paterna quien se encargase de la menor.