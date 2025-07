Carlos Otero 25 JUL 2025 - 18:00h.

La hija de Isabel Pantoja ha hablado de la difícil situación que vive tras dar a luz a su segundo hijo

Isa Pantoja habla de sus referentes familiares a la hora de criar a sus hijos

Compartir







El kiosko rosa nos sorprendía esta semana con una exclusiva de Isa Pantoja en la que la hija de la reina de la tonadilla confesaba estar padeciendo depresión posparto. La colaboradora cuenta que tras el nacimiento de su hijo Cairo está pasando por un proceso de tristeza y melancolía que le ha llevado a solicitar terapia profesional. No es la única habitual de estas páginas que ha transitado por este duro proceso.

Noemí Salazar visibilizó su vivencia

Una de las pioneras en hablar con nombre y apellidos de la depresión posparto fue la estrella de 'Los Gypsy Kings' y ex concursante de 'GH VIP' Noemí Salazar. La reina del estilo calé recuerda con terror los primeros meses de crianza de su hija mayor. "Tuve depresión posparto y es lo que peor recuerdo", contó a través de sus stories dejando claro que para ella el momento de dar a luz lo recuerda como "uno de los momentos más bonitos" de su vida, pero que fue después cuando se complicó el asunto. La exconcursante de 'GH VIP', que tiene actualmente 33 años, es madre de dos niños: Mimi, que tiene ahora diez años, y Antoñito, fruto de su relación con el percusionista Antón Suárez.

Noemí Merino: “Lo pasé fatal”

Sin filtros y sin ningún tipo de tapujo Noemí Merino de la edición número 12+1 de GH no endulza la maternidad. “Yo tuve depresión posparto y lo pasé fatal", nos explicaba en 2020 cuando recordaba aquella complicada etapa en la que no se veía con fuerzas para nada. “Lo cierto es que muchas mujeres pasan por esto, pero muy pocas lo verbalizan”, señaló con valentía.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Fani Carbajo compartió su experiencia

La ex concursante de la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones' Fani Carbajo también habló de depresión postparto. Fue en MTMAD el pasado otoño: "Estoy jodida”, comenzaba diciendo Estefanía en su canal 'A pesar de todo'. La influencer confesaba que tras el parto de su hija pequeña sufría problemas con su alimentación e incluso ha tenido anemia. Además, la empresaria no lograba descansar por las noches y se encontró al límite, lo que provocó en ella un bajo estado de ánimo. “He pensado en ir a un psicólogo”, comentó Fani que confesó que necesitaba ayuda para poder sobrellevar la tristeza por la pasó en este momento de su vida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El caso de Toñi Moreno

La expresentadora de ‘Viva la Vida’ y ‘Mujeres Hombres y Viceversa’, Toñi Moreno, también sabe por lo que está pasando Isa P. “Cuando vi a la niña me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad . Me tuvieron que llevar al hospital porque sentía que no estaba preparada” confesaba en su momento. “No sabía lo que me pasaba, pero solo tenía ganas de llorar. Me llevé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso de la depresión posparto es así. Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola”, explicaba sobre los primeros días en casa con Lola, que ya es una preciosa niña de cinco años y medio.

Otras famosas como Penélope Cruz o Sara Sálamo han pasado por este proceso

Más allá de las pantallas de Telecinco son varias las celebridades que, como Isa Pantoja, han vivido el drama de la depresión posparto. Una de ellas es Penélope Cruz, que lo contó en una entrevista para 'The New York Times'. "El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. Ahora está mejor, pero hace 14 años, me preguntaba: '¿Está bien compartir esto con mi marido? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?", confesó. También habló de ello la mujer de Isco Alarcón, Sara Sálamo: "Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba", compartió la intérprete de series como Brigada Costa del Sol.

Los apoyos de Isa Pantoja

La que fuera su cuñada y madre de su sobrino mayor, Jessica Bueno, ha reaccionado a las impactantes declaraciones de Isa Pantoja y ha querido transmitirle su solidaridad. "Es algo muy normal en muchas madres. Esos días, la cuarentena y todo lo que viene... Lo importante es saber cuidarse", ha declarado la ex de Luitingo. Además, Jessica Bueno también ha tenido una recomendación para Asraf Beno, padre de la criatura: “La madre es la que tiene que recibir ahora muchos cuidados”.

Además, Isa Pantoja tiene la fortuna de poder pedir consejo a su prima Anabel. Tras el nacimiento de la pequeña Alma la colaboradora compartía en redes sociales el shock sentimental que supuso tener a su hija en casa. “Llevo tres días con el mismo pijama y andando como un pato”, decía. “Lloro por todo: porque mis amigas me manden flores, porque me envíen mi tostada de aguacate o porque me den un abrazo. No me hacen falta hormonas para llorar, siempre he sido así”, dijo, tratando de normalizar sus emociones en un momento tan importante de su vida.