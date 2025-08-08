Ana Carrillo 08 AGO 2025 - 09:00h.

El ex de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha anunciado una noticia que le ilusiona tras su separación

Pablo Pisa enseña el "brutal" cambio físico que ha dado tras su ruptura con Patricia Steisy

A comienzos de junio, Pablo Pisa y Steisy sorprendieron a sus seguidores de Instagram al anunciarles que habían roto su relación tras seis años juntos y una hija en común, Athenea, por la que seguirán teniendo una buena y estrecha relación, ya que ambos tienen claro que la pequeña es su prioridad. En la red social en la que comunicaron su separación ambos, tanto el arquitecto como la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', están mostraron cómo están reconstruyendo sus vidas y él les ha revelado a sus seguidores que ha dado un importante paso que le hace muy feliz.

Los dos se han mostrado tristes por la ruptura, pero también han enfatizado que su objetivo es enfocarse en sus propias metas para poder seguir hacia adelante tras vivir momentos tan dolorosos como los que se suponen el fin de una historia de amor tan intensa, en la que han compartido negocios, han estado dentro de la familia el uno del otro, han tenido una hija juntos y han reformado una casa con jardín a la que pusieron como nombre 'Villa Garbanza'.

Pablo Pisa, que estudió Arquitectura, ha decidido centrarse en sus proyectos profesionales y abrir un nuevo negocio; una aventura que le hace especial ilusión y que va a ser su motor en los próximos meses. "Esta mañana por fin firmamos ante notario la sociedad para el negocio nuevo y esto ya es cuestión de poco tiempo. Mañana firmamos contrato para el alquiler del local, con eso firmado nos metemos en la obra y en octubre ojalá estemos ya funcionando", ha explicado el madrileño, compartiendo así todos los detalles de su nuevo proyecto en el terreno laboral.

Esta nueva faceta como empresario le permitirá seguir en contacto con sus seguidores de Instagram, pues la podrá compaginar con su rol como creador de contenido. En Instagram acumula 343.000 seguidores y es muy activo, compartiendo stories a diario con contenido promocional y también con contenido acerca de su vida actual: muestra que se ha mudado a una nueva casa, que ha pasado unos días en la playa con amigos y que intenta disfrutar al máximo del tiempo que pasa con su hija.