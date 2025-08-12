Lorena Romera 12 AGO 2025 - 17:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' revela el paradero del hermano de Sofía Suescun y él reacciona

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, al borde de la ruptura: él habría descubierto encuentros con un influencer

Compartir







Dakota Tárraga ha estallado contra Cristian Suescun tras su visita a ‘Fiesta’ y ha tomado una drástica decisión que le afecta directamente. La joven que se diera a conocer en ‘Hermano Mayor’ y participase también en ‘Supervivientes’ ha sacado a la luz su última conversación con el hermano de Sofía Suescun, hace apenas unos días. Además, la influencer ha revelado su paradero actual, provocando la respuesta y el enfado del hijo de Maite Galdeano.

La televisiva se sentaba en el plató de ‘Fiesta’ y daba la cara por su expareja. “Me sacan el tema de Cristian, y yo le defiendo”, ha expresado Dakota Tárraga, explicando por qué ha entrado en la polémica de la guerra familiar de los Suescun-Galdeano, a pesar de que en un principio parecía querer mantenerse al margen.

PUEDE INTERESARTE Kiko Jiménez rompe su silencio tras los rumores de infidelidad a Sofía Suescun

Pero lo cierto es que la que se dejara guiar por Pedro García Aguado ha terminado al límite con toda esta situación. “Voy a explotar”, advertía a través de su perfil de Instagram, donde ha animado a sus seguidores a que le hicieran preguntas. “Hoy arde Troya. Preguntadme lo que queráis, no me voy a cortar”, ha señalado. Y así ha sido.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun responde al último ataque de Maite Galdeano

Y es que la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha terminado geolocalizando a Cristian Suescun, que lleva algunos días desaparecido y “con el teléfono apagado”, tal y como la propia Maite Galdeano confirmaba. “Hace dos días me llamó para que me fuera con él a Benidorm. Está ahora en Benidorm, que lo sepáis”, ha señalado la influencer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me llamó para que me fuera con él a Benidorm"

Tras esto, la que fuera protagonista de ‘Hermano Mayor’ ha continuado dando todo tipo de detalles. “Te gusta mucho el dinero, Cristian. No quiero sacar más cosas porque yo no soy así, pero… Me ha contado cosas de su hermana y de su cuñado, que le pone los cuernos a Sofía delante de su hermano”, ha señalado.

"Kiko le pone los cuernos a Sofía delante de Cristian"

Además, todo lo que está viviendo le ha hecho cambiar de opinión. “Ahora me creo a Gloria Camila, que al principio no me gustaba, pero ahora entiendo muchas cosas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”, ha expresado contundente, dándole las críticas que pueda recibir por “chaquetera”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El enfado de Cristian Suescun tras el estallido de Dakota

Tras este estallido público, Cristian Suescun ha respondido y se ha puesto rápidamente en contacto con Dakota Tárraga. “Tranquilízate, corazón, anda”, le dice en un primer mensaje al que ella no responde. Después, en otro tono, el hermano de Sofía Suescun le pide explicaciones. “¿Para qué dices quedas estado conmigo y que estoy en Benidorm?”, se pregunta el hijo de Maite Galdeano.

Pero lo que ha obtenido por respuesta ha sido algo que probablemente no esperaba. Porque Dakota Tárraga ha tomado una drástica decisión: bloquearle en WhatsApp para que ya no pueda mandarle más mensajes. “No me hables más”, le pide la que fuera protagonista de ‘Hermano Mayor’ y exconcursante de ‘Supervivientes’, harta de esta dinámica con su expareja.

Una vez expuesto, el hermano de Sofía Suescun ha decidido compartir con sus seguidores una foto desde Benidorm, explicando cómo se encuentra tras estallar nuevamente el conflicto familiar. “Benidorm y su gente curándome el corazón. Cuando la verdad está de tu lado, qué claro y qué bonito se ve todo”, ha expresado.