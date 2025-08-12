Ana Carrillo 12 AGO 2025 - 19:12h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha viralizado por un vídeo en que imita una escena de Úrsula Corberó para mostrar sus dotes actorales

Críticas a Manu Vulcán por sus "indirectas" a Laura Galera tras su ruptura: "No la has querido nunca"

Tras su ruptura con Manu Vulcán, Laura Galera se ha refugiado en las redes sociales, donde ha querido compartir su dolor por la separación del chico del que estaba enamorada y con el que no ha cumplido un año de relación, ya que su historia de amor comenzó a finales del año pasado durante la estancia de ambos en 'Gran Hermano' y terminó a inicios de este verano.

La hija de María José Galera compartió un vídeo en el que lloraba en distintos días y comentaba que era su forma de vivir el duelo para sanar. Algunos pensaron que lo hacía para ganar notoriedad en redes y fue criticada en X, donde la acusaron de mostrarse como la víctima de la situación para ganar la simpatía de más gente y aumentar en número de seguidores.

Unas semanas después de aquellas críticas, la ahora amiga de Maica Benedicto se ha viralizado en TikTok y en X por compartir un vídeo en el que muestra sus dotes actorales imitando una escena de la actriz Úrsula Corberó, en la que se habla de lo duro que puede llegar a resultar el amor debido al fin de las relaciones y en el que la andaluza consigue derramar una lágrima mientras mueve los labios al ritmo de las frases que recita la intérprete de 'La casa de papel'.

"De pequeña siempre me gustó el mundo de la actuación así que vuelvo a hacerlo", ha sido el comentario que Laura Galera ha añadido a su vídeo, para confesar que lo ha hecho como hobby porque está interesada en la interpretación; sin embargo, los usuarios de TikTok que se han encontrado con su vídeo están convencidos de que no está actuando y que siente esa pena y esa concepción sobre el amor que duele por la tristeza que siente ahora mismo debido a su ruptura con Manu Vulcán.

"En los ojos se la nota que no está actuando", "Ojalá fuera actuado", "Veo la tristeza en tus ojos", "Lo malo es que no estás actuando, te dolió", son algunos de los comentarios que se encuentran en su vídeo, a los que se suman críticas por su manera de actuar y también elogios.