Maica Benedicto hace una profunda reflexión a través de sus redes sociales: "Hay días en los que me siento triste"

La vida de Maica Benedicto dio un giro cuando, hace casi un año, se convirtió en concursante de 'Gran Hermano'. Desde entonces, no ha parado. Tras llegar casi a la final del reality, decidió probar suerte de nuevo en 'GH DÚO', donde casi gana el maletín. A la tercera fue la vencida y se convirtió en la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Ahora, tras meses sumando seguidores, cosechando éxitos y un videoblog a su espalda, Maica hace una importante reflexión al respecto.

Maica es consciente de que su vida ha cambiado y reconoce que, a pesar de no haber ganado 'Gran Hermano', se fue "con el mejor maletín que podía llevarme, el cariño de la gente". En 'GH DÚO' pudo "cerrar heridas" y sintió que el triunfo de 'Los vecinos de la casa de al lado' fue algo común: "Lo más bonito no fue el premio que, por supuesto, me viene muy bien y me hizo mucha ilusión, sino haberlo conseguido juntos, haber ganado después de tantas nominaciones, semana tras semana, por fin", son sus palabras.

La reflexión de Maica Benedicto tras un año de éxitos

¿Cómo se encuentra Maica después de esta espiral de emociones? ¿Después de haber participado en tres realitys consecutivos y haberse expuesto durante tantos meses ante millones de personas? Ella misma lo confiesa a través de una palabras que escribe en un story de Instagram: "A día de hoy me encuentro bien, aunque hay días en los que me siento estresada, triste, desmotivada o insegura. A veces me cuesta saber si todo va a salir bien", confiesa.

"Pero cuando miro atrás y veo todo lo que hemos conseguido en solo un año, me doy cuenta de que, aunque haya problemas, personas que quieran hacer daño o factores que intenten frenar, lo bueno siempre pesa más que lo malo", continúa diciendo Maica. "Soy una afortunada por todo lo vivido. La vida no siempre es maravillosa, pero sí pasan cosas maravillosas. Y lo más importante: cuando se hacen las cosas con el corazón y la bondad, por mucha oscuridad que haya, la luz siempre acaba saliendo", es su reflexión final.