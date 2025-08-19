Equipo mtmad 19 AGO 2025 - 14:12h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte la preocupación que siente en relación a su aspecto físico

Edi Insua enseña de la habitación de su hijo, acompañado de Violeta Crespo

Edi Insua llega muy preocupado por su físico tras su viaje a Mallorca a este nuevo vídeo de ‘#Violedi’ junto a Violeta Crespo. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se han ido de escapada romántica y lo han querido compartir todo con sus seguidores. En uno de los momentos más felices de su relación, la parejita actualiza sobre sus vidas mientras pasan unos días en Mallorca y el de Galicia se sincera sobre su físico.

El creador de contenido, que ya mostraba hace unos meses su impresionante cambio físico a lo largo de los años acompañado de su novia, se abre en canal sobre las preocupaciones que mantiene en relación a su aspecto. Durante unos días de viaje, en los que uno suele dejarse llevar por el descanso, el gallego ha dejado claro que no pretende perder su rutina de entrenamiento. “No quiero engordar mucho”, confiesa de cara a los días en Mallorca que le quedaban por delante.

La parejita enciende la cámara al despertar en una de sus mañanas de la escapada romántica y hablan de sus planes del día. Edi Insua anuncia que harán deporte durante el viaje y se sincera sobre los motivos que le llevan a no dejar de entrenar por unos días. “Me rayo mucho con eso”, confiesa el influencer. El gallego se abre en canal sobre sus preocupaciones en relación a su aspecto físico y habla de lo importante que es para él mantenerse en forma. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset infinity!

Edi Insua y Violeta Crespo hablan de su rutina de mañana durante su viaje a Mallorca

El de Galicia, inmerso en sus entrenamientos y la preocupación sobre su físico, ha querido compartir con sus seguidores cuál es la rutina de mañana que llevan a cabo durante su escapada romántica con Violeta. Con la intención de no perder la costumbre de hacer ejercicio, los exconcursantes sacan un rato de su viaje para dedicarlo al deporte. “Vamos a levantarnos, desayunar, hacer deporte y no sé si piscina o playa”, explica el influencer. ¡No te pierdas nada de sus días en Mallorca dándole play al vídeo!

Edi Insua regresa junto a Violeta Crespo a su canal, ‘#Violedi’, para llevar a sus seguidores con ellos durante su escapada romántica. Los creadores de contenido buscan desconectar de la realidad y aprovechar un tiempo a solas para darse mucho amor y disfrutar de su relación. Además de compartir la preocupación de Edi en relación a su físico, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ muestran los incidentes de su viaje y la de Toledo desvela el cambio de look radical que se hará próximamente. ¡No te pierdas nada!