Maite Galdeano ha lanzado una severa advertencia a través de su perfil oficial de Instagram. La madre de Sofía Suescun está cansada de polémicas y ha tomado una drástica decisión. En una especie de comunicado que ha emitido junto a una fotografía suya, para mayor veracidad, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha dirigido a una persona específica, dejando claro que “va a denunciar”.
Y es que la ‘elegida de Dios’, como ella misma se define, se ha visto envuelta en varias polémicas en estos días. Su hijo Cristian, que se ha distanciado de Sofía Suescun. Ella misma, que está en el medio y continúa con su particular guerra mediática con Kiko Jiménez. Además, la supuesta infidelidad de su hija, que está acaparando todo tipo de titulares. Por no hablar de su nueva vida, que está en el punto de mira: que si su nuevo trabajo, su nueva pareja...
Pero, sin duda, si hay algo que ha perturbado a la que fuera también participante de realities como ‘La casa fuerte’ o ‘Pesadilla en el Paraíso’ ha sido ver cómo su identidad es suplantada. Y es que para Maite Galdeano ha sido algo muy delicado ver cómo desde un perfil falso de TikTok hay alguien emitiendo comunicados en los que se habla de la relación con sus hijos, vertiéndose acusaciones de todo tipo. Incluso especulando sobre su estado de salud y sobre ciertas enfermedades.
Ahora, la de Pamplona ha tomado cartas en el asunto y ha lanzado una advertencia a través de su perfil verificado de Instagram. “Esta es la Maite”, comienza señalando, dejando claro que cualquier otra cuenta que vean pululando por las redes carece de ninguna credibilidad. “No hagáis caso a esas cuentas que se crean falsas”, le ha pedido la exconcursante de ‘Gran Hermano’, que ha tomado una drástica decisión.
Lo que ha hecho Maite Galdeano ha sido dejar el perfil de esta persona para que sus seguidores “puedan denunciarla” y así ejercer fuerza y le cierren el perfil. Además, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha decidido tomar medidas legales. “Voy a ir a la Guardia Civil a denunciarla… porque no hay derecho ya”, ha señalado muy molesta, deseando terminar con este calvario.
Después, se ha dirigido a quien se esconde detrás de esos perfiles falsos: “Os va a salir cara la broma. Ni aunque se destruya el mundo habrá una Maite como yo”. Sin embargo, aunque la madre de Sofía Suescun tiene claro que ella es “única”, sí que recomienda a sus incondicionales andarse con mucho ojo y no fiarse de ningún otro perfil que no sea ese, el que aparece verificado en Instagram.
“No quiero que esto me quite ni un minuto de mi tiempo, pero hay mucha revolución en redes porque hay una que se hace pasar por mí… Pero ni en cien mil vidas te parecerás a la Maite Galdeano. Está mintiendo y esto es un delito gordo”, explica la creadora de contenido.