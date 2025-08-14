El ambicioso proyecto profesional de Maite Galdeano tras instalarse en Murcia

Ana Carrillo 14 AGO 2025 - 10:00h.

La nuera de Kiko Jiménez ha revelado cuál es el trabajo en el que se quiere enfocar tras haberse comprado un piso en la costa de Murcia

Tras vivir durante unas semanas en un barco, Maite Galdeano se ha comprado un piso en la costa de Murcia, donde ya pasó el verano pasado en un apartamento que solía compartir con Sofía Suescun y que abandonó en septiembre para instalarse de nuevo en su Pamplona natal, donde ha reconectado con su familia y sus amigas de toda la vida. Después de este importante paso en su vida, el de volver a ser propietaria, ya planea cuál va a ser su nuevo trabajo.

Antes de saltar a la fama en 2015 participando junto a su hija en 'Gran Hermano 16', la también madre de Cristian Suescun trabajaba como conductora de autobuses en su ciudad natal, un trabajo que abandonó cuando consolidó su popularidad y comenzó a trabajar como creadora de contenido, a conceder entrevistas pagadas en televisión y a participar en otros realities y formatos de Telecinco.

Desde aquel momento ya ha transcurrido una década y parece que la nuera de Kiko Jiménez se quiere reinventar. Así lo ha revelado en una conexión en directo con 'TardeAR' que no ha hecho para hablar de su situación, aunque ha terminado hablando de ella. Su intención era defender a su hija de la acusación de infidelidad a su novio con el influencer Juan Faro: ha declarado que, como ella, Sofía Suescun es una persona que rechaza las relaciones abiertas y se ha mostrado convencida de que se trata de una historia inventada por su yerno para victimizarse tras haber contado Cristian Suescun que realmente es él el infiel de la pareja.

Tras sus declaraciones sobre la situación de su hija, ha explicado que ella no quiere hablar mucho más porque no tiene relación con la influencer por culpa de su yerno, subrayando que considera que el culpable de su falta de vínculo es el colaborador de 'Fiesta'. Ha explicado que ahora está centrada en crear un nuevo negocio: va a ser promotora inmobiliaria para "vender pisos" como el que ella se acaba de comprar.

Una idea que ha deslizado por primera vez en esta conexión y sobre la que no ha dado más detalles, aunque se ha mostrado convencida de que es su trabajo ideal.