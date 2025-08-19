El descubrimiento de Marta Peñate en su viaje a Vietnam: "Tenéis que preocuparos"

Rocío Molina Madrid, 19 AGO 2025 - 08:03h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha hecho una recomendación tras conocer una particularidad que ha visto en su viaje a Vietnam

Marta Peñate recibe duras críticas por su vídeo con Tony Spina y otra mujer: "Eres una tóxica"

Compartir







El viaje de Marta Peñate y Tony Spina a Vietnam está dando para muchas anécdotas. La pareja está sacando el máximo partido a esta experiencia, aunque el tiempo en el país y una serie de contratiempos les están haciendo adaptarse a situaciones inesperadas y a hacer su máxima a eso de 'al mal tiempo, buena cara'. Y, en medio de muchas aventuras, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha hecho un descubrimiento que no ha dudado en contar a sus seguidores.

Tras hacer turismo de templos, explorar la pagoda Bai Dinh y ver otras muchas maravillas naturales y culturales de Vietnam y (antes de Tailandia), la pareja puede presumir ya de conocer algunas curiosidades del país asiático. A la que fuera concursante de 'Gran Hermano' la hemos visto con el Nón Lá, el sombrero cónico tan característico y que ha conocido después que sirve también para transportar verduras y telas. Sin embargo, el descubrimiento que ha compartido tiene que ver con el agua.

El gobierno vietnamita considera el agua como un recurso de mayor importancia, especialmente en el desarrollo agrícola y rural. Allí la creencia en deidades del agua es muy arraigada y hay diversas figuras relacionadas con este elemento como la Reina Madre o Ede que representan la vida y que la pareja ha ido mostrando en su recorrido por los templos. Sin embargo, el agua también es un problema para los visitantes, tal como han comprobado la influencer y el italiano.

De las recomendaciones que a ellos les dieron nada más iniciar esta aventura estaba que no podían beber agua del grifo debido a la posible contaminación de impurezas. Pero al optar por el agua embotellada también hay que tener en cuenta una particularidad que Marta Peñate ha conocido y que ha compartido a través de sus historias de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha querido destacar dos opciones de agua embotellada que ella y Tony Spina se han encontrado en este viaje y, que aunque a priori, podría parecer lo mismo, no lo es y resulta importante saber la distinción. "Dato importante a tener en cuenta (y es igual que en Vietnam en muchos sitios de Asia). El drinking water sirve para quitarte la sed y ya, te puede valer de vez en cuando", ha expresado mostrando este tipo de botella que no es suficiente solo para hidratarse.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El agua ideal para el cuerpo humano debe ser ligeramente alcalina y esto requiere de la presencia de calcio y magnesio, propiedades que el agua mineral natural sí posee. "Tenéis que preocuparos de comprar mineral water", ha advertido porque el hacerlo solo del primer tipo puede llevar a un episodio de deshidratación. "Creemos que estamos bebiendo agua y quita la sed, pero no es suficiente para nuestro organismo", ha comentado la influencer en su perfil oficial de Instagram.