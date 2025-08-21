Marta López, tras ver las pruebas de la presunta infidelidad de Sofía a Kiko: "Me dio mucha pena, son explícitas. Yo no lo perdonaría"
Marta López ha contado en 'Vamos a ver' las contundentes pruebas que pudo ver de la infidelidad de Sofía a Kiko
Exclusiva | Las pruebas audiovisuales que confirman la relación entre Sofía Suescun y Juan Faro: "Si Juan hubiese querido, hoy Sofía sería su novia"
Solamente unas horas después de escuchar en 'TardeAR' las pruebas de la presunta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro a Kiko Jiménez, la colaboradora de 'Vamos a ver' Marta López ha dado más datos de lo que pudo ver.
Aunque no ha querido desvelar las pruebas, Marta se ha mostrado contundente al referirse a la claridad de lo que vio: "Solamente digo que me dio mucha pena por Kiko y que el director de la revista ha tenido mucho cuidado con este tema. Son pruebas explícitas y no hay ninguna duda de ,o que ha pasado", ha comenzado a contar Marta.
"Yo no entiendo lo que hace con ella, no lo entiendo... pero yo no sé lo que le ha contado y también están en su derecho de perdonarse. No voy a juzgarles. Yo no lo perdonaría, te lo puedo asegurar... y podría perdonar una infidelidad en un momento dado, pero lo que visto... eso yo no podría perdonarlo", ha continuado explicando Marta López en directo.
Marta López: "Si Juan hubiese querido, es muy probable que hoy Sofía fuera la novia de Juan"
Luis Pliego señalaba en 'TardeAR' que, tras un mensaje que había recibido de sus abogados, tan solo una persona podía ver esas pruebas. El director de la revista Lecturas escogía a Marta López y la colaboradora de 'Tardear' se dirigía a un maletín que se encontraba en el centro del plató para ver esas pruebas de que esa relación clandestina entre Sofía Suescun y Juan Faro ha existido. Y su reacción no se ha hecho esperar.
"Pobre Kiko", señalaba una Marta que no daba crédito ante lo que acababa de ver. "Todo esto confirma lo que ha dicho Luis Pliego. Es más, creo que ha sido muy generoso con ambos (Kiko y Sofía), muy suave dando titulares... estoy descompuesta, creo que se podría hacer más daño. Ha habido una traición, a no ser que ellos tengan un pacto. Las pruebas no dejan duda, han tenido un romance", ha añadido la colaboradora.
"Si Juan hubiese querido, es muy probable que hoy Sofía fuera la novia de Juan", ha dicho Luis Pliego, de manera muy contundente y muy seguro con su información. Por otro lado, Luis Pliego ha señalado, sobre la conversación que mantuvo 'Tardear' con Juan Faro, que el influencer "se quedó muy sorprendido de que yo supiera que fue él quien bloqueó a Sofía".