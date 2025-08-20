Lorena Romera 20 AGO 2025 - 12:54h.

La hija de Isabel Pantoja comparte su nueva alegría: una importante 'primera vez' de su bebé

Asraf Beno habla del 'problema' que tiene con Cairo, su hijo recién nacido

Isa Pantoja tiene un nuevo motivo de alegría. Una razón por la que estar feliz después del calvario que ha pasado al verse inmersa en un huracán emocional provocado por el posparto, para lo que “no estaba preparada”. Después de compartir una feliz noticia (con reacción de Anabel Pantoja incluida), la hija de Isabel Pantoja ha celebrado una importante ‘primera vez’ de su hijo Cairo, en común con Asraf Beno.

Estos dos meses que han pasado desde que dio a luz a su pequeño, Isa Pantoja se ha visto sumida en una montaña rusa de emociones. Lejos de ocultar cómo se sentía, la influencer fue muy transparente, reconociendo públicamente lo difícil que estaba siendo para ella; cómo no se sentía preparada para compartir a su bebé con el mundo o esos sentimientos de soledad.

Pero el día de dejar todo eso atrás ya ha llegado. Isa Pantoja se lo ha contado a sus seguidores, a los que ha convertido en una especie de ‘diario’ a través de Instagram. Aunque no canta victoria, porque quiere ir “poco a poco”, la hermana de Kiko Rivera reconoce que se encuentra “mucho mejor” y que es momento de ir “cerrando esa etapa”.

Y la colaboradora de televisión lo hace celebrando una significativa ‘primera vez’ de su bebé. Junto a una fotografía de Asraf Beno -que hace unos meses visitaba la comisaria para que este sueño pudiese ser una realidad-, la hija de la tonadillera le ha contado a sus más de 822.000 followers el motivo de su inmensa felicidad.

Y es que el matrimonio se va por primera vez de viaje junto a su bebé. Aunque se desconoce el destino exacto, -ya que todavía no ha compartido más detalles de esta aventura y tan solo comenta que es su “primer viajecito juntos”- todo apunta a que se trata de un crucero, pues la influencer ha etiquetado a una empresa de barcos que “unen la Península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla”. Además, entre sus destinos también se encuentra Marruecos y Argelia.