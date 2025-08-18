Lorena Romera 18 AGO 2025 - 11:50h.

La hija de Isabel Pantoja comparte un vídeo llorando y comunica una esperada noticia a la que ha reaccionado Anabel Pantoja

Isa Pantoja habla de sus planes de ampliar la familia con Asraf: "Si mi tercer bebé fuese niña..."

Compartir







Isa Pantoja ha comunicado una feliz noticia en un vídeo en el que la vemos llorar y su prima, Anabel Pantoja, ha reaccionado. La hija de Isabel Pantoja ha compartido en su perfil una publicación de lo más significativa para ella, pues llega acompañado de algo que deseaba poder por fin compartir con sus seguidores. Especialmente, después de haber estado pasándolo tan mal a nivel psicológico tras el nacimiento de Cairo, su segundo hijo y el primero en común con Asraf Beno.

Los incondicionales de la que fuera concursante de 'Supervivientes' le agradecen por haber sido tan honesta y transparente con lo crudo que ha sido para ella el posparto. Y es que la hermana de Kiko Rivera reconoce que se había preparado mucho para el embarazo y nada para el huracán de emociones que llegaba tras el nacimiento de su pequeño.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja explica qué ha hecho con el cordón umbilical de su bebé

Junto a un vídeo en el que la vemos llorando, en esos primeros meses tras dar a luz a Cairo, Isa Pantoja ha explicado cómo ha sido este proceso hasta llegar al día de hoy. "Me preparé para el embarazo, pero nada para el posparto", expresa la hija de la tonadillera, que ha llorado mucho hasta poder celebrar la feliz noticia que hoy comparte con su comunidad de seguidores en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Asraf Beno habla de la oposición que está estudiando

"Llegó el día", señala junto a unas imágenes en las que, contrastando con esas lágrimas del principio, -donde llegó a confesar que se sentía sola-, la vemos sonriente, serena y feliz. "El cansancio, las lágrimas… todo me sobrepasó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco", señala la creadora de contenido, que no canta victoria, pero sí reconoce que es un paso muy importante para ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Cerrando una etapa"

En esta publicación, Isa Pantoja reconoce que en esa etapa de suma tristeza, "que le robó momentos" junto a su bebé, se "refugiaba en los recuerdos del embarazo", y que "soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez". Ahora, dos meses después de dar a luz a Cairo, su segundo hijo y el primero en común con Asraf Beno, Isa Pantoja ha comunicado la feliz noticia de que "ese día ha llegado".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un momento muy emocionante para ella, pero también para los suyos. La publicación, que está llena de muestras de cariño, cuenta con la reacción de Anabel Pantoja, que le ha escrito un comentario público a su prima. Eso sí, dirigido a su sobrino. "Mi niño, tan bonito", comenta la sobrina de Isabel Pantoja, en un gesto de lo más cariñoso.