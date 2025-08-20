Laura Galera imita a Noemí Salazar para bromear sobre su estallido contra Manu Vulcán

Ana Carrillo 20 AGO 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido un vídeo imitando el estallido de Noemí Salazar contra Hugo Castejón en 'GH VIP'

Laura Galera ha decidido romper su silencio y hablar acerca de cómo le ha afectado su ruptura con Manu Vulcán y las presuntas indirectas que él le está soltando a través de TikTok. Lo ha hecho en la red social X, donde ha manifestado su dolor por la separación y ha asegurado que no se va a quedar callada nunca más cuando sienta que su exnovio y excompañero de 'Gran Hermano' miente o le tira pullas en las redes sociales.

Al leer su estallido, algunos de los fans de ambos le han pedido que no siga adelante con "la guerra de egos" entre ambos y la hija de María José Galera ha subrayado que no se ha decidido a hablar por ganar el cariño de los seguidores de ambos, sino porque siente que debe defenderse: "Esto se ha vuelto en defenderme y buscar el respeto hacia mi persona, cosa que nunca he hecho, lo que no voy a hacer, es lo que más de una quiere, permitir mentiras, faltas de respeto, burlas y humillación".

Hay fans que siguen confiando en Manu Vulcán, que no dudan de que tuvo sentimientos fuertes por Laura Galera y que piensan que su relación debería ser cordial tras la ruptura por la historia de amor que vivieron. Pero la ahora amiga de Maica Benedicto siente que deben respetar sus ganas de exteriorizar sus sentimientos y pensamientos tras lo mal que lo ha pasado con su ruptura y ha decidido expresarlo con mucho humor, al utilizar un audio icónico de Noemí Salazar estallando contra Hugo Castejón en el confesionario en 'GH VIP 7'.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' fue acusada de ser un 'mueble' en su edición de 'GH VIP', que terminó ganando Adara Molinero, pero un día estalló completamente contra Hugo Castejón porque él quiso hacerle una broma y quitar tachar su nombre en el mural en el que podían escribir mensajes en una de las fiestas. Ahora ha sido Laura Galera la que ha usado ese audio para expresar que se siente así de enfadada cuando le dicen que "lo mejor" para ella "es callar".