Natalia Sette 20 AGO 2025 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aparece con su madre para hablar de la evolución de su relación tras una época de distanciamiento

Lucía Sánchez se sincera sobre el daño que le ha causado a su familia

Compartir







Hace más de un año que la madre de Lucía Sánchez, a quién le agradece su infinita ayuda con Mía , no aparece en su canal ‘Para Mi’. Poniendo remedio a esto y por petición de sus seguidores, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ la trae de vuelta con la intención de averiguar si ha cambiado la opinión que tenía sobre ella y su relación. Un video sincero y lleno de confesiones, pues tras un comentario de su madre, Lucía aclara los motivos por los que se distanció de ella durante varios meses.

Tras actualizar el estado de salud de su hija , Lucía Sánchez repasa punto por punto todo lo que su madre dijo de ella la última vez que apareció en su canal. La intención de la influencer es ver si ha cambiado de opinión y si ha notado una evolución en ella. Entre todas las cosas que dijo su madre, hay una especialmente importante. Le pedía a su hija verla más y poder pasar más tiempo juntas. “Pedías tener más contacto conmigo”, rememora la influencer. La madre recuerda por qué se lo dijo y reacciona: “Me dejaste de lado”.

Queriendo explicarse, Lucía reconoce que atravesó un periodo muy complicado en el que no se sentía ella misma. “Pasaba una mala racha”, explica. La gaditana confiesa que ese momento difícil le llevó a tomar decisiones que no siempre fueron las más acertadas. “La mala racha me metió en un círculo vicioso”, admite. Esa situación provocó incluso que llegara a alejarse de las personas más importantes de su vida.

La madre de Lucía Sánchez desvela si ha habido un cambio en ella con el paso del tiempo

La conversación entre madre e hija no ha estado exenta de momentos tensos, pero también ha traído consigo cosas positivas. Lucía ha explicado que, aunque le costó mucho salir de aquella etapa, ha mejorado mucho acudiendo a un profesional. “Una se trabaja la mente”, afirma convencida. Por su parte, su madre no duda en reconocer la evolución que ha visto en ella con el paso del tiempo. “Ahora estás mucho mejor”, le dice con orgullo.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez se sincera sobre la soledad que siente

Este nuevo video de ‘Para mi’, disponible en Mediaset Infinity, ha estado cargado de momentos de complicidad entre Lucía y su madre. A pesar de las etapas de distanciamiento, madre e hija están ahora más unidas que nunca y así lo demuestran. Las dos se sinceran frente a la cámara y hablan tanto de lo bueno como de lo malo de su relación ¡No te pierdas nada dándole al play!