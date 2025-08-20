Equipo mtmad 20 AGO 2025 - 14:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela el impresionante cambio de look que se hará próximamente

Violeta Crespo y Edi Insua abren las puertas de su casa: con vestidor y unas impresionantes vistas

Compartir







Violeta Crespo comparte con sus seguidores su romántico viaje a Mallorca junto a Edi Insua. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ anuncia durante estas vacaciones que se hará un cambio de look radical. Llevando la cámara en todo momento para que sus seguidores les acompañen en esta escapada, los creadores de contenido actualizan sobre su relación y muestran su realidad como nunca antes. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

La de Toledo ha aprovechado para abrirse en canal en varias ocasiones de su viaje a Mallorca junto a su novio. Después de confesar sin tapujos cuál es su mayor obsesión , Violeta continúa compartiéndolo todo frente a la cámara y se sincera sobre sus planes en relación a su aspecto. “A partir de septiembre”, desvela sobre cuándo llevará a cabo un impresionante cambio de look. La influencer explica en detalle en qué consiste su cambio radical y por qué ha tomado la decisión de hacerlo.

PUEDE INTERESARTE Los familiares de Edi Insua y Violeta Crespo opinan sin tapujos sobre su relación

Recientemente, la creadora de contenido cambiaba su aspecto llevando unas largas extensiones en el pelo. Parece que ese nuevo look no ha sido el definitivo para la de Toledo, que ahora tiene una nueva idea entre manos. “No las aguantaba”, se sincera sobre las extensiones que llevó hace poco. Violeta Crespo ya tiene fecha en su agenda para su próximo cambio radical y ha querido compartirlo con todo lujo de detalles para sus seguidores. ¡No te pierdas nada!

Violeta Crespo habla sobre la posilibidad de hacerse trenzas en el pelo

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo se sincera sobre su complicada semana tras su desaparición del canal

Durante la escapada romántica de la parejita, la creadora de contenido se ha visto ante la oportunidad de hacerse trenzas en todo el pelo. “Ya las llevé, pero me duraron una semana y pico”, declara la influencer. Violeta, con un cambio de look distinto pendiente en su cabeza, hace un repaso sobre todo lo que se ha hecho en el pelo durante los últimos meses y reflexiona sobre la idea de hacerse trenzas. “Sería buena opción hacerlo los dos, de parejita”, añade mirando a su novio. ¡Descubre si se harán un cambio de look en pareja, en el último capítulo de ‘#Violedi’!

Violeta Crespo y Edi Insua regresan a su canal de mtmad en Mediaset Infinity para compartir con sus seguidores su viaje a Mallorca. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ aprovechan su escapada para buscar un poco de desconexión y disfrutar de un tiempo en pareja. Además de desvelar el cambio de look radical que se hará Violeta, en este nuevo vídeo de ‘#Violedi’ muestran los incidentes de su viaje romántico y desvelan quién es más celoso de los dos. ¡Haz click y descúbrelo todo!