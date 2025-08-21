Alberto Samperio 21 AGO 2025 - 18:54h.

La colaboradora ha recibido un mensaje de su examiga: "No pienso entrar en su circo"

Anita Williams emite un comunicado tras volver de sus vacaciones: "¿Hasta cuándo?"

Frank Blanco ha paralizado el programa para comentarle a Carmen Alcayde que una examiga suya había hablado mal de ella. La colaboradora de 'TardeAR' ha visto que Anita Williams, su compañera de edición en 'Supervivientes 2025', le había lanzado un dardo.

La exnovia del televisivo Montoya se ha ido a disfrutar de sus vacaciones de verano en Mallorca con su pequeño y no ha perdido el tiempo, ya que la influencer se ha acordado de la que fuera su amiga cuando la prensa le ha preguntado en el aeropuerto.

"Con la familia y con mi madre a disfrutar, a recuperar todo el tiempo perdido", ha comentado Anita Williams. Tras todo lo que vivió en Honduras junto a Montoya y Alcayde, ahora la superviviente ha decidido relajarse junto a su hijo en las aguas del Mediterráneo.

Sin embargo, Anita Williams ha señalado que no va a darle importancia a las críticas que ha recibido por parte de Carmen: "A mí me da igual lo que digan de mí. Yo tengo muy claro lo que soy, lo que pienso y ya está. No pienso entrar en el circo".

La respuesta de Carmen Alcayde...

"A mí el circo me encanta. Si ella considera que esto es un circo, pues fenomenal. Ella ha querido entrar en el circo, a lo mejor lo que le pasa es que no llega a cuajar", le ha contestado la colaboradora de 'TardeAR'. La periodista ha mencionado el motivo por el que Anita no quiere venir a televisión: "Cada vez que viene aquí, viene como una súper señora muy fina y que todo es ideal. Al final se mete en más fregados que nadie, dice más titulares que nadie y animaladas varias".

"Por eso no querrá venir, para no seguir metiendo la pata. Ella es la que alimenta el circo más que nadie", ha comentado Carmen Alcayde. No obstante, la colaboradora también ha tenido buenas palabras para su examiga: "Me parece muy bien sus vacaciones con el niño, creo que la imagen que está dando en Instagram es maravillosa".