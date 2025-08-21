Isa Pantoja celebra la primera 'palabra' de su hijo de dos meses: "Muero de amor"

Rocío Molina Madrid, 21 AGO 2025 - 18:43h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado a sus seguidores un instante de lo más especial junto a Cairo, su hijo de dos meses

Isa Pantoja comunica una feliz noticia en un vídeo llorando y Anabel Pantoja reacciona: "Llegó el día"

Isa Pantoja está viviendo un momento muy dulce y de muchas primeras veces. A pesar de que no es una madre primeriza y que el postparto está siendo duro, la exconcursante de 'Supervivientes' comienza a ver la luz y a disfrutar plenamente de la maternidad en esta nueva etapa. La hija de Isabel Pantoja ha mostrado un instante de lo más tierno junto a su hijo Cairo de dos meses al tratar de hacerle decir su primera 'palabra'.

Con mucho cariño y palabras cargadas de amor, la mujer de Asraf Beno ha comenzado a estimular a su bebé para que se intente comunicar con ella a base de arrullos y balbuceos. Es a través de sus historias de Instagram donde Isa Pantoja ha compartido este tierno vídeo en el que ella trata de que Cairo, su hijo de dos meses diga la palabra "ajo". Un momento único entre madre e hijo que ella ha querido enseñar también a sus seguidores.

Después de pasar por momentos complicados y haber confesado sentirse sola y deprimida, la que fuera exconcursante de 'GH VIP' está logrando recomponerse y es precisamente su bebé y el cariño de Asraf Beno y de también su hijo Alberto Isla los que están logrando que así sea. Enamorada de cada gesto de Cairo, Isa Pantoja ha mostrado la gran conexión que hay entre ellos y que su bebé está muy espabilado para el tiempo que aún tiene.

La constancia de Isa Pantoja repitiéndole la palabra "ajo" con mucho amor ha logrado casi el efecto esperado (o eso ella misma ha creído). Su hijo en común con Asraf Beno ha tratado de responder a sus llamadas con un intento de decir esa palabra en la que ella estaba insistiendo. Y, si no ha sido así. Esto ha tenido el mismo efecto: el ver a la hija de Isabel Pantoja derritiéndose de amor con este momento.

"Ohh. Me muero de amor", ha escrito y etiquetando a su marido para que vea este vídeo y a su hijo diciendo su primera 'palabra'. Un instante entrañable que forma parte ya de su colección de recuerdos y del huracán emocional que está viviendo en esta nueva etapa como madre junto a Asraf Beno.