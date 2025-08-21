Lorena Romera 21 AGO 2025 - 19:08h.

La influencer y el colaborador de Telecinco posan juntos en pleno revuelo mediático y comunican una mala noticia

Las pruebas de la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: "Son explícitas"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han desmentido de golpe y plumazo los rumores de crisis publicando la primera foto juntos desde que saliesen a la luz los presuntos encuentros de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' con Juan Faro. Una imagen de lo más significativa, pues llega cuando la pareja se desplazaba hasta el aeropuerto en su intención de abandonar España y "desconectar" del ruido mediático. Pero no va a poder ser. La pareja ha comunicado una mala noticia.

En las últimas horas, la influencer y el colaborador de Telecinco se mostraban muy felices e ilusionados de poner rumbo a Tailandia. Un viaje que les iba a servir para "desconectar y reconectar", apuntaba él, y que iban a hacer con un grupo de desconocidos. "Conocer gente nueva me va a venir muy bien", reflexionaba la hija de Maite Galdeano (protagonista de unas imágenes que confirmarían sus presuntos encuentros con Juan Faro).

De camino al que probablemente iba a ser uno de los viajes de su vida, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han compartido la primera y esperada foto juntos desde que saltara a los medios los rumores de infidelidad de la it-girl con el culturista. "Looks de aeropuerto", comenta la de Pamplona junto a esta imagen en la que les podemos ver reflejados en un cristal, cuanto todavía desconocían que su viaje no iba a poder ser.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez comunican una mala noticia

Y es que sus planes se han truncado de manera inesperada. Una noticia de lo más amarga que ha comunicado la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' a través de su perfil oficial de Instagram. "Malas noticias o quizá las mejores de mi vida", comienza expresando la creadora de contenido junto a una fotografía en la que se les puede ver en la puerta de embarque, hablando con un ingeniero.

"Después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger, han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente", comunica la hermana de Cristian Suescun, que, en lugar de centrarse en lo negativo, después de saber que su vuelo ha quedado cancelado, se siente afortunada de no haber cogido un avión con fallos técnicos. "El destino (o más bien un ingeniero), ha decidido que hoy no era el día de morir", ha comentado el colaborador de 'Fiesta' con mucho humor.