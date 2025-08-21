Lorena Romera 21 AGO 2025 - 17:37h.

El hijo de Maite Galdeano conoce a Juan Faro y apunta a un 'montaje' entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Las pruebas de la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: "Son explícitas"

Compartir







Cristian Suescun ha reconocido que conoce a Juan Faro, con quien Sofía Suescun habría estado manteniendo encuentros a espaldas de Kiko Jiménez. El hijo de Maite Galdeano ha dado más detalles de la relación entre su hermana y el culturista, de cuyas citas existen pruebas audiovisuales. Aunque ahora mismo están distanciados, el de Pamplona sigue defendiendo a la ganadora de ‘GH’ y ‘Supervivientes’, que no cree que haya sido infiel a su pareja.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun y Kiko Jiménez toman una tajante decisión tras las pruebas de la infidelidad

Antes de que saliesen a la luz estos encuentros entre Sofía Suescun y Juan Faro, Cristian Suescun apuntaba a Kiko Jiménez como el “desleal” de la relación. El primogénito de Maite Galdeano aseguraba que el colaborador de ‘Fiesta’ había sido infiel a su hermana en dos ocasiones: en la inauguración de un gimnasio y mientras ella participaba en ‘Supervivientes All Stars’.

Si bien esta información dejaba a Kiko Jiménez muy tocado, las tornas cambiaron cuando ‘Lecturas’ publicaba los datos de estas citas secretas entre la influencer y el culturista. A partir de ese momento, la pareja optaba por retirarse, rebajar su contenido en redes sociales y no dar declaraciones a medios. Hasta ayer, que el colaborador de ‘Fiesta’ rompía su silencio y aprovechaba el revuelo mediático para hacer una publicidad con ciertos toques de humor que parecen apuntar a estos rumores de infidelidad.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Juan Faro al conocer la exclusiva de cómo conoció a Sofía Suescun

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, Cristian Suescun ha dado más detalles sobre este triángulo amoroso. Si bien ya se sabía que Kiko Jiménez y Juan Faro se seguían en redes (mientras que con Sofía Suescun no lo hace), ahora ha sido el hijo de Maite Galdeano el que ha confirmado que él también conoce al presunto amante de su hermana. “Pero sin más”, señala después de decir que: “sí, le conozco”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Cristian Suescun apunta a un montaje de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sobre la posibilidad de que tengan una relación abierta dice que “para nada”, y cuando hacen referencia a que su hermana habría sido infiel: “Para nada”, repite. Eso sí, aprovecha para lanzar dardos a su cuñado: “Kiko es muy listo”. Unas declaraciones en las que Cristian Suescun vuelve a dejar caer la duda sobre si esto sería un montaje de Sofía Suescun y Kiko Jiménez para tapar las verdaderas infidelidades de él.

“¿Nunca has hecho locuras por amor?”, le pregunta a la reportera. “Pero inventarse algo así…”, le dice ella. A lo que el influencer ya no responde y se mete en el coche dando las gracias.