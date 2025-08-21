Lorena Romera 21 AGO 2025 - 17:11h.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han tomado una drástica decisión en pleno huracán mediático tras ver la luz las pruebas audiovisuales de los presuntos encuentros que ella habría estado manteniendo con Juan Faro. Sin haberse pronunciado al respecto, y aprovechando que están en el foco para hacer publicidad con bromas en las que hacen guiños a estos rumores de infidelidad, la pareja ha anunciado un importante cambio en su vida.

Desde que saltara la noticia de las presuntas citas secretas con Juan Faro, tanto Sofía como Kiko se han cerrado en banda. Los primeros días, incluso, desaparecían de redes sociales. Si bien ella lo retomaba unos días su actividad en Instagram, él lo hacía ayer mismo, con un claro guiño a todo lo que se está hablando sobre ellos.

“Mi novia le quiere más que a mi”, decía el colaborador de ‘Fiesta’ en este post, que era la reaparición que tanto se estaba esperando. Una actitud que era criticada por un alto porcentaje de sus seguidores, que consideran que están utilizando la trama para hacer publicidad. Y, con la última decisión que han tomado, parece que este tipo de críticas continuarán sucediéndose.

Porque, tal y como adelantaban en ‘Fiesta’, la pareja ha decidido abandonar España. Ahora conocemos el destino elegido para estos días cruciales para ellos: Tailandia. Lo hacen con una empresa de viajes a la que están publicitando a través de sus redes sociales. De ahí que les estén lloviendo las críticas, pues nuevamente utilizan el revuelo mediático para hacer publicidad de marcas con las que trabajan.

Eso sí, según han contado, no viajan solos. Lo hacen con un grupo de personas con intereses afines a ellos. “Voy a conocer Tailandia y nuevas personas, que creo que me va a venir muy bien ese aire fresco”, señala muy ilusionada la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’. “Qué ilusión, es mi primera vez allí y me muero de ganas”, asegura la de Pamplona.

“Qué ganas de desconectar y reconectar con lugares como Tailandia”, expresa el colaborador de Telecinco. “Es un viaje que me apetecía mucho hacer, pero todavía más si nos vamos con todo organizado y con un grupo de personas desconocido, pero con intereses parecido”, reflexiona Kiko Jiménez, que, como Sofía Suescun, ha compartido su código de descuento (que, en el caso de ser aplicado, ellos estarían ganando comisión).

Pero el caso es que la pareja abandona España y pone rumbo a Tailandia sin haberse pronunciado sobre la polémica, sin atender a llamadas de compañeros ni respondiendo a las preguntas de la prensa. Toca esperar para ver si, desde allí, se pronuncian de alguna manera. Especialmente, después de las pruebas audiovisuales que confirmarían los encuentros entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez.