Alberto Samperio 21 AGO 2025 - 19:34h.

La cantante ha venido con la artillería pesada y ha dicho lo que piensa de los concursantes confirmados hasta el momento

Sonia Monroy, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “Y el Oscar es… ¡Para mí, porque vuelvo a Honduras!”

Los presentadores y colaboradores de 'TardeAR' han salido hasta el aparcamiento de Mediaset España para recibir con los brazos abiertos a la nueva concursante confirmada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La nueva participante se trata de Sonia Monroy, quien ya había participado en la edición del año 2011.

La exsuperviviente ha vuelto al lugar en el que quedó cuarta finalista y en el que protagonizó el desmayo más comentado de la televisión. Cuando en aquel año Jorge Javier comunicó que la audiencia la había expulsado a las puertas de la final, la cantante y actriz que estaba al lado del helicóptero se desplomó al suelo entre lágrimas.

Ahora Monroy quiere volver a vivir la experiencia y se ha sumado a la lista de confirmados: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González y Elena Rodríguez. La nueva superviviente ha entrado al plató de 'TardeAR' y se ha pronunciado sobre sus compañeros.

Vestida con un traje de guerrera, Sonia Monroy ha sido clara y ha venido con la artillería pesada para decir todo lo que piensa antes de saltar del helicóptero: "Estoy separada de mi marido pero me llevo súper bien con él. Estoy en un momento profesional muy bueno".

"La gente que vio mi edición sabe que me pasó de todo y volver a 'Supervivientes' después de todo lo que yo viví, pues me siento guerrera y representando a todas esas mujeres guerreras", ha señalado la cantante. Lo que sí ha dejado claro es que no ha cambiado nada y que va a actuar igual que en 2011.

Tras esto, los colaboradores le han preguntado sobre sus compañeros y Sonia Monroy le ha lanzado un dardo a la que fuese la novia de Luitingo. Jessica Bueno ha salido mal parada por parte de la cantante: "Estuvo en 2011 conmigo. Ni yo me acordaba porque como fue una palmera más de la edición. No es ni mi amiga ni mi enemiga, pero no me acordaba".

Disfruta de la entrevista completa de Sonia Monroy a través de 'Mediaset Infinity'. Ya tienes disponible el programa íntegro de 'TardeAR'.