Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Concursantes

Sonia Monroy, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “Y el Oscar es… ¡Para mí, porque vuelvo a Honduras!”

Sonia Monroy, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “Y el Oscar es… ¡Para mí, porque vuelvo a Honduras!”
Sonia Monroy anuncia su participación en 'Supervivientes All Stars'telecinco.es
telecinco.es
Compartir

Vestida como una auténtica guerrera y aludiendo a su peripecia en Hollywood, así nos ha anunciado Sonia Monroy su participación en ‘Supervivientes All Stars’. Se suma así a la lista de concursantes oficiales, de los que ya conocemos a Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila y Elena Rodríguez.

Como si fuera superwoman, así llegaba Sonia Monroy a ‘Supervivientes All Stars’ y recordaba su polémica con la alfombra roja de los Oscar asegurando que, esta vez, el premio se lo llevará ella: “El Oscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!”

El mensaje de Sonia Monroy a sus seguidores

La nueva concursante ya participó en una edición anterior del reality, en concreto, en la de 2011. Entonces, llegó a la final y ahora quiere alzarse como ganadora.

Además, nos anuncia que no se va sola, se lleva a ‘Salvaje’…

Temas