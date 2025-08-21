Sonia Monroy, concursante de ‘Supervivientes All Stars’: “Y el Oscar es… ¡Para mí, porque vuelvo a Honduras!”

telecinco.es 21 AGO 2025 - 18:02h.

Sonia Monroy participó en la edición del año 2011 del reality y vuelve a Honduras con su inseparable ‘Salvaje’

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Vestida como una auténtica guerrera y aludiendo a su peripecia en Hollywood, así nos ha anunciado Sonia Monroy su participación en ‘Supervivientes All Stars’. Se suma así a la lista de concursantes oficiales, de los que ya conocemos a Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila y Elena Rodríguez.

Como si fuera superwoman, así llegaba Sonia Monroy a ‘Supervivientes All Stars’ y recordaba su polémica con la alfombra roja de los Oscar asegurando que, esta vez, el premio se lo llevará ella: “El Oscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!”

El mensaje de Sonia Monroy a sus seguidores

La nueva concursante ya participó en una edición anterior del reality, en concreto, en la de 2011. Entonces, llegó a la final y ahora quiere alzarse como ganadora.

Además, nos anuncia que no se va sola, se lleva a ‘Salvaje’…