La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sienta junto a su madre, que comparte sin tapujos el mayor punto débil de su hija

Lucía Sánchez, acompañada de su madre, regresa una semana más a un nuevo capítulo de ‘Para mí’ bien cargado de emociones y confesiones. La madre de la gaditana desvela cuál es el mayor defecto de su hija después de aclarar los motivos por los que se distanciaron durante meses . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrenta a lo que su madre tiene que decir sobre ella después de una larga temporada sin aparecer por su canal. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

La gaditana siempre habla con especial cariño de sus padres y de la ayuda recibida de ellos , algo por lo que siempre estará agradecida. Poniendo las cartas sobre la mesa, madre e hija se sinceran hoy sobre su relación y los motivos del distanciamiento que han tenido en el pasado. La madre de la influencer llega, en un ambiente de confianza y risas, para desvelar el mayor defecto de su hija. “Ya me la ha soltado”, responde Lucía ante el divertido ‘ataque’ de su madre.

La madre de la exconcursante de ‘GH DÚO’ tiene claro cuál es el punto débil de su niña y no ha dudado en compartirlo frente a la cámara. Nadie conoce mejor los defectos de un hijo que su propia madre, y Lucía se ha visto expuesta hoy delante de todos sus seguidores. “Me cuesta trabajo”, comenta la influencer, tratando de salir en defensa propia. Madre e hija debaten sobre las declaraciones de la mayor y hablan de lo que hace la influencer para compensar sus errores. “Cuando hay que estar, estoy”, confiesa la exparticipante de ‘LIDLT’. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

La de Cádiz trata de mejorar la vergonzosa situación en la que le ha puesto su madre desvelando los impresionantes regalos que le hace cada vez que tiene la oportunidad. Lucía conoce los gustos de su madre y trata de hacerla disfrutar junto a ella y su familia siempre que puede. “Cada vez le da por uno”, comenta Lucía sobre los conciertos de distintos artistas a los que ha llevado a su madre. La gaditana comparte todos los detalles que con tanta ilusión tiene hacia su madre. ¡Descúbrelos dando play al vídeo!

Lucía Sánchez vuelve en un nuevo vídeo de ‘Para mi’ dispuesta a aclararlo todo sobre la relación con su madre. Después de una larga etapa con la ausencia de su madre en su canal, hoy vuelven juntas en un ambiente de confesiones y complicidad. Además de desvelar el mayor defecto de su hija, la madre de la gaditana opina sin filtros sobre sus retoques estéticos. La exconcursante de ‘GH DÚO’ también aprovecha para hablar del nuevo tratamiento al que se va a someter para reducir su grasa corporal. ¡No te pierdas nada!