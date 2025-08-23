Equipo mtmad 23 AGO 2025 - 09:30h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' se sincera sobre una importante decisión sobre su relación de pareja

Edi Insua y Violeta Crespo vuelven a su canal de Mediaset Infinity una semana más en el momento más álgido de su relación. Después de haber desvelado el tatuaje que se han hecho juntos , los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ comparten con sus seguidores la decisión que han tomado sobre su relación tras su romántico viaje. Los creadores de contenido, mostrándose transparentes como siempre, se sinceran sobre su futuro como pareja.

La semana pasada ya mostraban su escapada romántica a Mallorca, viaje en el que han podido dedicar un tiempo a estar los dos solos y disfrutar de su relación. Después de unos días de ensueño, aunque también de muchos incidentes, la parejita se ha hecho un tatuaje en común y han tomado una importante decisión sobre el futuro de su relación. “Nos hemos puesto un propósito”, comienza explicando la de Toledo. Los novios hablan muy emocionados ante la cámara por lo que están a punto de compartir.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre lo crucial que ha sido para ellos su escapada a Mallorca en lo que respecta a la decisión que han tomado. “Este viaje ha sido especial”, confiesa el de Galicia. En un momento tan feliz y estable en sus vidas, la parejita comparte sin filtros lo que imaginan al visualizar el futuro de su relación. “Hace tiempo que nos lo decimos”, se sincera la creadora de contenido. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

Violeta Crespo y Edi Insua hablan de los recientes altibajos en su relación

A pesar de que ahora disfrutan de estar en uno de sus mejores momentos como pareja, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ también han pasado por situaciones algo complicadas. “En todas las relaciones hay un ‘sube-baja’”, declara el de Finisterre. Los novios se sinceran sobre lo necesario que ha sido para ellos poder dedicarse un tiempo a solas en este viaje a Mallorca. “Necesitábamos conectar”, añade la influencer.

