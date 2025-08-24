Blas Cantó ha sufrido un accidente doméstico por el que tiene que ser operado de urgencia, según el mismo ha informado en la Red

"Sé que nada volverá a ser como antes", reflexionaba el cantante tras sufrir el corte de un tendón de Aquiles

Preocupación entre los seguidores y el entorno de Blas Cantó tras conocerse el accidente que ha sufrido el cantante y por el que ha tenido que ser operado. Según ha informado el propio Blas Cantó, ha tenido que ser intervenido de urgencia tras sufrir un accidente en su domicilio.

Al parecer, el exintegrante de Auryn se habría cortado el tendón de Aquiles realizando una serie de reformas en su casa. A través de un carrusel de fotografías publicadas en TikTok, Blas Cantó explicaba qué le había pasado y por qué había tenido que ser trasladado de urgencia al hospital donde era intervenido.

El accidente que ha llevado al hospital a Blas Cantó

"Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles", explicaba el cantante.

Justo cuando ocurrió el corte accidental, Blas Cantó fue consciente del nivel de preocupación que conllevaba este accidente en casa: "En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar".

Y así fue, nada más llegar al centro hospitalario el equipo que atendió a Blas Cantó comprobó que tendría que pasar por quirófano. El cantante ha querido compartir este accidente que ha sufrido de una forma optimista.

La recuperaci�ón que le espera a Blas Cantó

Sin embargo, él mismo ha confesado que es consciente de la larga rehabilitación que le tocará llevar en los próximos meses: "Viene lo más duro: la recuperación".

El equipo médico ha trasladado al artista que los próximos meses serán duros y que tendrá que centrarse en las sesiones de rehabilitación que recibirá para poder recuperarse tras este accidente con el que se ha cortado el tendón de Aquiles.

"Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser como antes, pero aún con escayola y muletas me volveré a reunir con vosotros", advertía con cierto sentido del humor y de optimismo el cantante y exrepresentante de España en el Festival de Eurovisión a sus fieles seguidores.

El apoyo a Blas Cantó

En la publicación, el exintegrante de la banda musical también ha tenido unas palabras y ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de su madre y de su llamado 'ángel de la guarda'.

Como no podía ser de otra manera, Blas Cantó ha recibido una oleada de cariño y de mansajes en los que les trasmiten ánimo y fuerza nada más publicar este carrusel de fotos.