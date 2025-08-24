Equipo mtmad 24 AGO 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera junto a su novio, Facundo González, sobre si serían capaces de perdonar infidelidades

Oriana Marzoli explica el motivo por el que dejaría su relación con Facundo González

Oriana Marzoli vuelve a un nuevo capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’ acompañada de su novio, Facundo González, y juntos confiesan si perdonarían una infidelidad. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ regresa una semana más a su canal en Mediaset Infinity junto a su pareja para actualizar sobre en qué punto se encuentra su relación. La parejita desvela cuál ha sido su mayor crisis y se pone a prueba en el ‘tag del novio’.

A pesar de encontrarse actualmente en un feliz momento junto a su ‘Facu’, hace unas semanas la influencer aclaraba si habían tenido una crisis con motivo de la distancia que les separa. Hoy por fin se sientan juntos, dispuestos a dar la cara sobre los aspectos más preguntados de su relación. Ante la tensa pregunta del ‘tag del novio’ sobre si perdonarían una infidelidad, la pareja se ha visto ante un interesante debate. “Hay casos, al principio del todo…”, comienza explicando Oriana.

Transparentes como siempre, los novios no han dudado en compartir sus opiniones sobre las infidelidades y han desvelado cómo actuarían ellos ante esa situación. Por desgracia, para ninguno de los dos este es un tema desconocido. “Me he querido muy poco”, confiesa la influencer sobre sus experiencias con otras parejas en el pasado. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y Facundo González imaginan cómo sería verse envueltos en una infidelidad y confiesan si serían capaces de perdonarse. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli y Facundo González hablan de las consecuencias de ser infiel

La pareja ha aprovechado su momento de sinceridad sobre las infidelidades para reflexionar sobre las consecuencias de cometer un acto así. “Tienes que saber lo que quieres y lo que puedes perder”, declara con seriedad Oriana. Hablando desde la experiencia, ambos han dejado volar sus opiniones al respecto ante un tema tan controvertido. “Cuando no va, no va”, añade el argentino. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Oriana Marzoli y Facundo González aterrizan en el canal de la venezolana, ‘Algo pasa con Oriana’, con ganas de contarlo todo sobre el presente de su relación. Después de superar una de sus mayores crisis, la parejita se encuentra en una etapa estable y feliz de su noviazgo, dispuesta a compartirla con sus seguidores. Además de confesar si podrían perdonar una infidelidad, la exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela el ‘ultimátum’ que le dio a su novio y hablan de las manías que menos soportan del otro. ¡No te pierdas nada dando play al vídeo!