Sofía Suescun y Kiko Jiménez posan juntos y felices desde Tailandia: "Sesión de mimitos"

Kiko y Sofía ya están en Tailandia y han aprovechado para acallar rumores de crisis mostrando una imagen de lo más romántica

Primeras palabras de Kiko Jiménez sobre la infidelidad de Sofía Suescun: "Estoy dolido y me siento humillado"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez ya están en Tailandia. Tras la polémica de la supuesta infidelidad por parte de ella, la pareja decidía alejarse del foco mediático y poner rumbo al país asiático para disfrutar de unos días de descanso. La pareja elegía Tailandia para desconectar y lo cierto es que las primeras horas allí están siendo de lo más motivadoras.

Tras 15 horas de vuelo, Kiko y Sofía llegaban a su destino y aprovechaban para darse unos buenos masajes nada más llegar y así reponerse del largo trayecto. Sofía compartía con sus seguidores en redes sociales el momento en el que ambos recibían un masaje de pies por tan solo siete euros:

Ya por la noche, la pareja ponía rumbo a la isla de Ko Samui para disfrutar no solo de una cena de lo más exótica, si no también para asistir a un espectáculo de fuego en el mar. Era allí, en esa playa paradisíaca, donde la pareja mostraba por primera vez en mucho tiempo una imagen de ellos besándose.

Tratando de acallar los rumores que hablan de crisis entre ellos, Kiko y Sofía posaban felices y abrazados con un claro mensaje: "Y ahora sesión de mimitos que falta me hacen".

Un viaje cargado de complicaciones

Este mismo jueves Sofía y Kiko alertaban a sus seguidores de algo que escapaba a su control y que podía dar al traste con sus deseos de viajar: "Después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger, han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente". La pareja, que esperaba con ansia esta escapada, se veía obligada a posponer el vuelo por problemas técnicos y ponían rumbo al hotel en el que la compañía les alojó a ellos y a otros 400 pasajeros tras la cancelación. Sofía aprovechaba para visitar el gimnasio del establecimiento y soltar así la tensión de los últimos inconvenientes.

Complicidad en el aeropuerto

Aunque en las últimas semanas tanto Kiko como Sofía han evitado compartir publicaciones en redes sociales en las que se les viera juntos, lo cierto es que este viaje a Tailandia lo ha cambiado todo. Justo antes de tomar el avión que les llevaría rumbo al país asiático, Kiko Jiménez compartía con sus seguidores una imagen en la que se podía apreciar que la pareja no solo se encuentra unida, si no que además está más compenetrada que nunca:

Primeras palabras de Kiko sobre la infidelidad de Sofía

'Fiesta' conseguía este fin de semana en exclusiva las primeras palabras de Kiko Jiménez. Tal y como César Muñoz explicaba, el andaluz se sentiría profundamente decepcionado por lo sucedido: "Estoy dolido y me siento humillado".

Con estas palabras, el colaborador de 'Fiesta' no solo estaría admitiendo la presunta infidelidad de Sofía, si no que además se habría tomado muy mal el hecho de que se haya hecho público, tal y como explicaba Marisa Martín Blázquez: "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público".

Respecto a Juan Faro, Kiko Jiménez también ha dado su opinión. Para el colaborador, el culturista no se ha comportado bien y le acusa de aprovecharse de la situación: "Juan, eres un oportunista".