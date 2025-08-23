Isa Pantoja celebra el segundo mes de Cairo con un viaje muy especial: "Tu primera escapada"

Equipo Outdoor 23 AGO 2025 - 10:43h.

Isa Pantoja y Asraf Beno han celebrado el segundo cumplemés de Cairo en compañía de la familia del ceutí

Isa Pantoja comunica una feliz noticia en un vídeo llorando y Anabel Pantoja reacciona: "Llegó el día"

El pequeño Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno, ya ha cumplido sus primeros dos meses de vida. La pareja ha escogido un plan muy especial para celebrar ese día tan especial y no ha sido otro que regalarse una escapada.

La pareja ha puesto rumbo a su primer viaje en familia en compañía de Cairo y el destino elegido ha sido de lo más especial: Marruecos. Tanto Isa Pantoja como Asraf Beno han publicado en sus redes sociales las imágenes del trayecto con su niño: "Primer viajecito juntos".

A su llegada al país de la familia de Asraf era Isa la que publicaba imágenes del pequeño Cairo en compañía de sus papás paseando por una de las calles de Larache, primera parada de la familia.

Tal y como Isa ha explicado en sus stories, el pequeño Cairo está disfrutando en este primer viaje de su familia por parte de padre: "Rodeado de familia y mucho cariño". Isa, que no ha contado en ningún momento con el apoyo de su familia, se siente muy unida a la familia de Asraf y no duda en mostrarlo en sus redes sociales.

Aunque Asraf nació en Ceuta, sus padres y el resto de su familia son de Marruecos, motivo por el que el primer viaje de Cairo no podía ser otro. Y es que el marido de Isa Pantoja siente verdadera devoción por su madre, Amina Elkasmi, alguien que siempre ha tratado mantenerse en un discreto segundo plano pese a la fama de sus hijos.

Así han celebrado el segundo "cumplemés" de Cairo

Aprovechando que se encuentran en Marruecos, Isa Pantoja y Asraf han celebrado el segundo cumplemés de su pequeño de una manera muy especial: rodeados de familia. Isa Pantoja compartía en sus redes sociales una tierna imagen de Cairo junto a un pequeño pastelito con una velita: "Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos".