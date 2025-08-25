Silvia Herreros 25 AGO 2025 - 13:10h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' aprovecha al máximo sus últimos días antes de tener que separarse de sus hijos

Jessica Bueno se prepara para regresar a Honduras 14 años después de su primera participación en 'Supervivientes'. Esta nueva aventura no será fácil para Miss Sevilla 2009 no solo por las extremas condiciones a las que tendrá que hacer frente durante su concurso como participante de 'Supervivientes All Stars', sino porque se verá obligada a separarse de sus tres hijos, Fran, Jota y Alejandro.

Faltan solo unos días para la segunda edición del reality arranque y Jessica quiere aprovecharlos al máximo con ellos. Los niños aún no han empezado el nuevo curso escolar, por ello, aprovechando que aún están de vacaciones y que ella se marchará dentro de solo unos días, ha querido organizar una escapada familiar.

La ex de Kiko Rivera (al que conoció en 'Supervivientes' y con el que tuvo a su primogénito) y la de Jota Peleteiro (su exmarido y padre de los pequeños Jota y Alejandro), no quiere ser molestada en este tiempo. Por ello, no ha dudado en asegurar que activará "el modo avión" de su teléfono durante los próximos días para poder así centrarse en lo que más quiere, sus hijos.

"Nos fuimos", escribe a través de sus historias temporales de Instagram, lugar en el que ha compartido una fotografía que parece haber sido tomada en la terminal de un aeropuerto. "Me he escapado con mis peques para disfrutar los 4 juntos los últimos días antes de la vuelta al cole y que mamá se tenga que marchar por trabajo", explica mientras comunica que "tendré el teléfono en modo avión".

La también exconcursante de 'GH VIP', reality en el que conoció a Luitingo, su última pareja, no ha querido por el momento dar detalles ni hacer público su destino. Una fotografía de sus hijos divirtiéndose en un castillo hinchable con forma de palmera es por ahora la única pista sobre la escapada que han hecho.

La imagen ha sido compartida por un motivo especial. Y es que, los hijos de Jessica Bueno son conscientes de que durante las próximas semanas/meses su madre deberá enfrentarse a la escasez de comida propia de 'Supervivientes'. Por ello, mientras trepan por la palmera y se imaginan a su madre haciendo lo propio en Honduras, no han dudado en mostrarle su apoyo y en darle los mejores ánimos de cara a su inminente participación en el reality.

"Mi trío de guapos me traerían todos los cocos si pudieran, me dicen", escribe junto a esta imagen en la que se puede ver a Fran Rivera, Jota y Alejandro Peleteiro divirtiéndose durante su escapada familiar antes de Jessica Bueno se marche a Honduras y empiece a concursar en 'Supervivientes All Stars'.