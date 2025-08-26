Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, rechaza las críticas al cantante y desvela el motivo por el que participó en el reportaje

El comunicado de Bertín Osborne tras las críticas por su portada junto a su hijo: "Lo he hecho con cariño, sin pedir nada a cambio"

Compartir







Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne y madre de su hijo, se ha pronunciado acerca de la portada que ha protagonizado el cantante y el menor en la prensa, y ha defendido a Bertín de las críticas por “exponer a su hijo” en los medios de comunicación “a cambio de dinero”.

Bertín Osborne, tras meses de tensión y declaraciones cruzadas con su expareja, ha reconocido que su participación en el reportaje ha sido “sin pedir nada a cambio”, con el objetivo de mantener el bienestar de su hijo.

Gabriela, expareja del cantante, se ha mostrado comprensiva ante los medios por el enfado de Bertín: “Me parece lógico que Bertín se enfade, porque siempre se lleva otra vez todo a lo malo, a lo económico”, afirmaba la mujer. Además, Gabriela ha explicado que el único objetivo de la entrevista era “normalizar” la situación entre ambos para “mantener el bienestar” del menor.

En el plató, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han comentado la reacción de Gabriela Guillén. “¿Quién nos iba a decir que iban a ser amiguitos? Él le defiende a ella y ella a él”, opinaba Adriana Dorronsoro.

Pepe del Real, por su parte, ha explicado que la participación de Bertín Osborne en el reportaje es una manera de “emendar los errores del pasado” por parte del cantante.

Bertín Osborne responde a las críticas

El cantante ha respondido a las críticas recibidas por su participación en el reportaje con su hijo mediante un comunicado en las redes sociales: "No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe", explicaba el cantante.