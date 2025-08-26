Lorena Romera 26 AGO 2025 - 14:11h.

La ganadora de 'Supervivientes' ha celebrado que ha sido "oficialmente bautizada" en Tailandia

Sofía Suescun, con "ojos de llorar" tras salir a la luz las pruebas de la infidelidad con Juan Faro

Sofía Suescun ha cumplido un sueño en Tailandia. A través de su perfil de Instagram, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha celebrado que está "oficialmente bautizada". Después de vivir una experiencia que le ha puesto al límite y que le ha hecho superar uno de sus grandes miedos, la influencer ya puede tachar el que era uno de sus desafíos pendientes por cumplir alguna vez en la vida.

La que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' está intentando mantenerse ajena a todo lo que sucede en España, aunque no le está siendo nada fácil. "Sesión de mimitos, que falta me hacen", escribía hace unos días la de Pamplona, de 29 años, que también compartía una publicación en la que sonaba la canción de Karol G en la que dice: "Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento...".

Pero ahora la hija de Maite Galdeano ha recuperado la sonrisa gracias a una experiencia mágica que le ha convertido en la persona más feliz del mundo. Y es que, aunque creía que no iba a ser capaz de superar sus miedos, Sofía Suescun ha sido "oficialmente bautizada" en Tailandia. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' sufre talasofobia, lo que le impedía hacer según qué tipo de experiencias cuando hacía este tipo de viajes.

El 'bautismo' de Sofía Suescun en Tailandia

Pero, ¿qué es la talasofobia? Se trata del trastorno de ansiedad que se manifiesta como un miedo intenso e irracional a grandes masas de agua, especialmente a los mares y océanos, aunque también puede ser a la profundidad del agua en general. De ahí que Sofía Suescun creyese que fuese a ser incapaz de hacer try dive, lo que también se conoce como "bautismo de buceo", una experiencia introductoria al buceo para principiantes, para lo que no se requiere certificación previa.

Es una sesión mediante la que, con el equipo de buceo, se puede respirar por primera vez debajo del agua. "Oficialmente bautizada", celebra la creadora de contenido. "Me ha flipado la experiencia. Sabéis el miedo que le tengo en general al agua y el cuadro que soy aguantando la respiración. En la primera inmersión mi mente me decía que saliera, pero la tranquilidad que me ha transmitido el instructor, y con el cariño que me ha tratado, más mi fuerza de voluntad, he conseguido enfrentarme a mi miedo", ha señalado.

Así, Sofía Suescun ha terminado sintiéndose "como pez en el agua" y completando una sesión de "bautismo de buceo" de seis horas y media. "Estoy deseando enseñaros vídeos como si fuera una sirenita", ha contado muy ilusionado la que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que ha hecho partícipes a sus seguidores de su 'bautismo' en Tailandia, un momento muy especial y emocionante para ella.