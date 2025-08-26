Lorena Romera 26 AGO 2025 - 13:35h.

El culturista le ha mandado un contundente mensaje al colaborador, que le habría tachado de "oportunista"

Juan Faro fue quien le contó a Kiko Jiménez que Sofía Suescun le estaba siendo infiel

Juan Faro ha mandado un mensaje a Kiko Jiménez tras salir a la luz que fue él quien le contó que Sofía Suescun le estaba siendo infiel con él. El influencer y culturista ha atendido a la prensa, dirigiéndose directamente al colaborador de 'Fiesta', que le habría tachado de "oportunista" según las últimas informaciones.

Después de haber pasado unos días en familia en su Galicia natal, el deportista ha regresado a Madrid. A su vuelta, y como ha hecho desde el primer día que saltó la polémica a los titulares, ha respondido con amabilidad a los compañeros que querían conocer las novedades de este triángulo amoroso que no ha dejado de copar minutos de televisión en los últimos días.

En esta ocasión, le han preguntado por las declaraciones que recogía el programa 'Fiesta' en las que Kiko Jiménez le habría tachado de "oportunista", algo de lo que Juan Faro era desconocedor. La última hora de este entramado la daba ayer Verónica Dulanto en 'TardeAR', explicando que quien había puesto en conocimiento del de Linares sobre las infidelidades de su novia era el propio Juan Faro.

Según relataba la presentadora, la hija de Maite Galdeano y el deportista se conocían a través de las redes y, aunque él no la prometió nada, ella terminó ilusionándose. Aunque sí estaba abierto a conocerla más, un punto importante a tener en cuenta era el hecho de que ella estaba en una relación con Kiko. En ese momento, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' no se vio capaz a dar el paso, pero continuaron teniendo sus encuentros.

El punto de inflexión en su relación fue una discusión por celos (de ella hacia él) y "tras una discusión gordísima", el culturista decide bloquear a la influencer. Es entonces cuando el también empresario decide contactar al colaborador de 'Fiesta' y contarle toda la verdad. En ese momento, Kiko Jiménez abandona la casa de su pareja.

El contundente mensaje de Juan Faro a Kiko Jiménez

Tras conocerse estas nuevas informaciones, Juan Faro ha mandado un mensaje al novio de la que fuer su amante. Especialmente tras enterarse que se habría dirigido a él de forma despectiva, llamándole "oportunista". "No me creo sus palabras. De hecho, no las he visto ni creo que diga eso... sino, me decepcionaría como persona y como hombre que hable mal de una persona que, a mí manera, los está cuidando. Me resultaría raro", señala.

"Los estoy cuidando"

En cuanto a cómo está llevando él toda esta situación, Juan Faro dice que está "encantado, tranquilo y muy feliz" y que el tema de "los medios" lo lleva "lo mejor que puede". Que, el papel más complicado les toca a Sofía Suescun y a Kiko Jiménez porque él está soltero y lo otro "son cosas entre ellos".