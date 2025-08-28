TardeAR 28 AGO 2025 - 18:47h.

Paloma Ramón visitó el plató de ‘Tardear’ para analizar al detalle las imágenes en exclusiva de Irene Rosales junto a un atractivo acompañante

Las desconcertantes fotos de Kiko Rivera e Irene Rosales: juntos y 'revueltos' de vacaciones hace poco más de 15 días

Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, visitó el plató de ‘Tardear’ para analizar al detalle las imágenes en exclusiva de Irene Rosales junto a un atractivo acompañante que el programa emitía tras conocer la noticia bomba de la ruptura de la pareja.

Paloma lo tiene claro: Irene muestra señales contradictorias. Por un lado, apoya la mano en la cara, gesto que denota cansancio o cierto aburrimiento con el tema de conversación. Pero, ojo, porque los ojos de Irene van directos a los del chico, y sus pies también apuntan hacia él. Señales que, según la especialista, indican chispa, conexión.

El juego del pelo

Otro detalle revelador: Irene se toca el pelo mientras charla. “Es un gesto erótico-festivo, una forma de insinuación”, explicaba Paloma, recordando a grandes mujeres televisivas que con un simple movimiento de melena conquistaban a la cámara… y a quien tenían delante.

Protegida pero abierta

Eso sí, no todo es coqueteo. La sevillana cruza piernas y brazos en varios momentos, una postura de “cerradura emocional” que indica que todavía mantiene protegida su parte más íntima. Normal, acaba de salir de una relación de largo recorrido.

Y él, ¿qué dice?

Aunque el rostro del acompañante aparece pixelado, Paloma también se fija en su lenguaje corporal: “Tiene el pecho abierto, se inclina hacia ella, y ese gesto de hinchamiento revela interés”. En otras palabras, mientras Irene se debate entre abrirse o no, él parece tenerlo bastante claro.

Según la experta, Irene refleja la dualidad de quien acaba de romper: “Hay una parte de ella que quiere avanzar y otra que todavía no”.