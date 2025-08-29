Ana Carrillo 29 AGO 2025 - 08:30h.

La exconcursante de 'GH DÚO' tenía un trabajo fuera de la televisión antes de conocer al primo de Anabel Pantoja

Irene Rosales rompe su silencio tras su ruptura con Kiko Rivera: "Necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados"

Irene Rosales saltó a la fama cuando comenzó su relación con Kiko Rivera - del que se acaba de separar - en 2014 después de que los hubiera presentado en Sevilla una amiga en común. Desde entonces, se hizo habitual que se hablase de ella en revistas o programas de televisión porque se casó con el hijo de la tonadillera más famosa de España, Isabel Pantoja, y tuvieron juntos dos hijas, Ana y Carlota, que ahora tienen nueve y siete años, respectivamente.

La propia Irene abrazó, aunque tímidamente, la fama de su marido, pues comenzó a acudir a algunos eventos, presentó a sus hijas en la portada de una conocida revista y vendió a esa misma publicación las fotos de su boda. En 2019, entró de lleno en la televisión al participar en la primera edición de 'GH DÚO' junto a su por aquel entonces marido, consiguiendo llegar a la recta final del concurso.

Tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra aceptó ser colaboradora en 'Viva la vida', programa que acabó abandonando porque aseguró que prefería centrarse en su vida familiar y no hablar de la misma en un plató de televisión. En aquellos años, Kiko Rivera había pasado semanas arremetiendo contra Isabel Pantoja en 'Cantora: la herencia envenenada'.

Desde que decidió retirarse de la televisión, se ha centrado en su faceta como creadora de contenido en Instagram, donde acumula más de 700.000 seguidores; pero antes de ser influencer o colaboradora de televisión era camarera, una profesión de la que siente muy orgullosa pues fue la que le permitió empezar a aportar a la economía familiar cuando todavía no había cumplido los 20 años.

"He trabajado poniendo copas, me lo he pasado pipa y he conocido gente maravillosa", recordó en una ocasión en Instagram. Ejercía esa profesión cuando conoció al primo de Anabel Pantoja, tras lo cual comenzó a ser embajadora de distintas marcas. Un trabajo similar al que desarrolla ahora pero sin asistir a eventos, sino creando contenido para Instagram.

No obstante, pese a que es muy activa en la mencionada red social, su profesión soñada no es la de creadora de contenido, sino que le hubiera gustado ser educadora infantil o policía: "Me hubiera gustado estudiar educación infantil, pero lo que me apasiona es la policía y el ejército. Me lo he planteado, pero cuando estudias esas cosas requiere que te manden fuera y yo ya acarreo con dos niñas, dos responsabilidades".