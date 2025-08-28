Silvia Herreros 28 AGO 2025 - 13:08h.

Teresa, la abuela más famosa de Instagram y TikTok, se hace viral con su reacción a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Teresa del Río, quizás más conocida como como Teresa 'La Pelaya', es una conocida celebridad en redes sociales. A sus 94 años, la abuela de Ágreda, Soria, más querida de Instagram y de TikTok, ha vuelto a hacerse viral por su emotiva reacción a la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera. Una noticia que ha hecho llorar y ha pillado completamente por sorpresa a la nonagenaria influencer, a quien la exconcursante de 'GH Dúo' ha querido responder personalmente con un precioso y cariñoso mensaje.

"Qué bonito saber que nos tienes tanto cariño, Teresa", escribe la de Gines tras ver el vídeo de apenas un minuto y medio de duración en el que "la abuela de España", según muchos, no puede evitar emocionarse tras enterarse de que el hijo de Isabel Pantoja y su mujer han puesto fin a su matrimonio después de nueve años casados, once juntos y dos hijas en común.

Teresa no da crédito a lo que su nieta - responsable de grabar sus videos virales - le cuenta. "Parece que les conociera de toda la vida", comentan los internautas tras ver a la querida castellanoleonesa sin salir de su asombro.

'La Pelaya' no llega a creerse lo que escucha. "No, no, no. Qué cosa más rara que ha dejado a su mujer, con lo que la quería...", dice mientras piensa en "la Irene" y en "sus niñas" y deja clara su preocupación por el devenir de Ana y Carlota, las hijas en común del ya exmatrimonio.

La respuesta de Irene Rosales continúa. Con profundo cariño y respeto, la exnuera de Isabel Pantoja intenta animar y tranquilizar a Teresa, que se ha llevado un tremendo disgusto al saber que Kiko e Irene se han separado y que el Dj ha abandonado el domicilio conyugal. "Nuestro amor seguirá estando siempre porque como tú bien dices, tenemos dos niñas preciosas que merecen todo lo mejor de sus papis", agrega.

"Te mando un abrazo muy grande", dice mientras se despide de una mujer que, a sus 94 años, ha conseguido ganarse el cariño de casi dos millones de seguidores gracias a su naturalidad y desparpajo.

Teresa del Río, conocida como la Pelaya (pues su padre y su abuelo se llamaban Pelayo y en el pueblo los conocen así), tiene más fans que muchos influencers. En Instagram roza el medio millón de seguidores, en TikTok tiene más de un millón. La abuela más querida de las redes también tiene perfiles en Facebook y Youtube, plataformas en las que respectivamente cuenta con más de 250.000 y cerca de 40.000 seguidores.