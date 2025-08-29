Ana Carrillo 29 AGO 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivinetes' ha hablado de su situación financiera tras salir de la lista de morosos de Hacienda

Makoke se ha visto obligada a cancelar su boda con Gonzalo, que iba a celebrarse el 12 de septiembre en Ibiza, porque un "problema de salud" del que no ha querido dar más detalles ha afectado a una persona de su entorno cuya identidad tampoco ha querido desvelar. Antes de tomar esta decisión, la feliz pareja daba una entrevista en la revista 'Lecturas', en la que la exconcursante de 'Supervivientes' se sinceraba sobre su situación económica.

En aquella entrevista, realizada en julio, Gonzalo comentaba que sí que sabía quién era la madre de Anita Matamoros porque la había visto hacía años en televisión y que le había parecido una mujer muy guapa, a la que reconoció fácilmente una década después cuando se cruzaron en una fiesta en el verano de 2023. "Cuando me enamoro de ella sabía su situación", explicaba, desvelando así que era consciente de que la colaboradora de televisión estaba en la lista de morosos de Hacienda, de la que ha salido este año.

La que fuera madrastra de Laura Matamoros recordaba que se tiró al suelo "a llorar como una niña" cuando supo que había saldado su deuda tras tantos años arrastrándola: "La situación es horrible, tener que hacer 'tretis' para vivir porque tienes todo embargado y es una injusticia. No puedes tener dinero en la cuenta ni nada domiciliado. Vivir así es una agonía".

Pese a lo duros que fueron aquellos años, la amiga de Arantxa de Benito resalta que nunca tiró la toalla: "Hice lo que pude, empeñé todos mis relojes. Con lo que tenía intentaba disfrutar al máximo, soy muy fuerte mentalmente y no ha habido nada, excepto por los problemas de salud de mi familia que a mí me hunda. Es difícil hundirme".

Por último, en aquella entrevista también se defendió de las críticas que le llegaban por su alto ritmo de vida cuando llegó a tener una deuda de 950.000 euros con el fisco. Su argumento fue que podía permitirse tenerlo por las colaboraciones que hacía con hoteles, marcas y restaurantes a cambio de darles publicidad en sus redes sociales: "Hay que vivir la vida".